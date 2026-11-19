APEC習近平李在明深圳會晤 「限韓令」十年 韓流歸來還有多遠？
過去10年，中國對韓國娛樂內容實施的「限韓令」即將鬆綁的消息不時傳出。如今，隨著中韓自貿談判取得突破，韓國娛樂業再次看到重返中國大陸市場的希望。
這次的積極信號，來自中國國家主席習近平星期三（11月18日）在深圳亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與韓國總統李在明的會談。
習近平說，中韓已實質性完成自貿協定（FTA）第二階段談判，雙方要用好這一制度性安排，共享發展機遇。他也說，中國願同韓國持續促進人員往來，「循序漸進開展健康有益的文化交流」。
李在明則提議，兩國以完成談判為契機，推動更多企業進入對方市場，並分階段擴大文化及文創內容交流。
關於談判涉及的具體安排，韓國產業通商部介紹，中國承諾在電影和遊戲等領域給予韓國最惠國待遇，即韓國企業獲得的待遇不低於第三國企業；對網遊和電影等內容的預審，也將適用非歧視原則。雙方還商定，將視聽作品的合拍範圍從電影擴大至電視劇、動漫、綜藝和紀錄片。
路透社解讀，上述協議可能意味著中國實施近10年的「限韓令」將迎來鬆綁。
2016年，韓國決定部署美國薩德（THAAD）反導彈系統後，中韓關係急轉直下。中國隨後對韓國娛樂內容實施非正式限制，韓國影視作品和藝人進入大陸市場受阻，韓流演唱會也受到影響。不過，北京從未承認「限韓令」的存在。
這種沒有正式文件，卻在實際運作中形成的壁壘，讓外界長期難以判斷哪些限制仍然有效，哪些領域已經鬆動，個別作品或活動獲批，又能在多大程度上反映政策變化。
這也正是本輪談判受到關注的原因。中韓原有自貿協定於2015年生效，服務貿易和投資領域的後續談判從2018年啟動，歷經八年多才取得此次突破。對韓國內容產業而言，將相關待遇納入貿易安排，有望為進入中國市場提供更穩定的制度依據，擴大合拍範圍也意味著更多製作與合作機會。
受利好消息提振，韓國娛樂股星期四（19日）早盤普遍上漲。CJ ENM大漲逾20%，JYP娛樂上漲約2%，SM娛樂漲約7%，防彈少年團（BTS）所屬經紀公司HYBE也一度上漲約7%。
不過，市場樂觀情緒並不意味著「限韓令」已全面解除。最惠國待遇和非歧視原則，涉及的是韓國企業及內容應獲得怎樣的待遇，不代表具體作品自動獲准播出。至於歌迷最關心的韓流演唱會，中國也未給出明確的開放承諾。
鬆綁信號總有落差
事實上，過去10年，類似的鬆綁信號已出現多次，但從個別作品或活動獲批，到更廣泛的開放，始終存在距離。
2021年，韓國電影《哦！文姬》在中國大陸上映，被視為韓國電影時隔六年重返當地商業院線的標誌。外界一度期待這部電影能為更多韓國作品打開大門，最終卻未等來韓國電影持續回歸。
演出市場也有類似情況。近兩年，TWICE、IVE和金在中等韓國藝人陸續赴大陸參加簽售會、粉絲見面會等活動；韓國說唱組合HOMIES也於2025年在武漢舉行巡演。這些例子說明，韓國藝人在大陸的活動並未完全停擺，但獲准舉辦的活動，尚未形成更普遍的開放。
全韓國籍男團EPEX原定2025年5月在福州舉行演唱會，卻在開演前三周宣布因「當地原因」延期；同年9月，原定在海南三亞舉行的大型K-pop「夢想演唱會」，也因未獲演出許可而延期。
此外，商業合作也曾引發鬆綁猜測。麥當勞中國今年10月與韓流天王權志龍（G-DRAGON）開展大規模聯名促銷，肯德基中國則在11月2日宣布，結合男團NCT DREAM的活動開展「K-SPICY」營銷。餐飲品牌接連與韓國藝人合作，讓外界對韓流進一步回歸中國市場產生期待。
不過，廣告合作、簽售活動與演唱會涉及不同的審批和管理要求，商業合作升溫，並不意味著演出限制也已解除。
這也是此次自貿談判傳出利好消息後，業界仍保持謹慎的原因。據《韓國先驅報》報道，韓國總統府高級官員指出，協議並未包含要求雙方批准對方歌手演出的條款。「這並不意味著韓國歌手現在可以自由舉辦演唱會，而是說我們有了更多渠道，可以通過與中國磋商，繼續爭取此類演出獲批。」
由於北京從未正式承認「限韓令」，未來也未必會發布明確解禁公告，實際獲批的活動因此更具參考價值。據彭博社報道，Daol投資證券分析師將能吸引上萬觀眾的完整韓流演唱會回歸，視為判斷政策是否轉向的重要指標。
韓流若歸來 中國市場已不同
韓國娛樂業始終盼望重返中國市場，自然是因為這裏仍有可觀的商機。
對製作成本上升、融資趨緊的韓國影視行業而言，擴大在華發行與合作，可以帶來新的資金和收入。正規發行渠道受限，並未讓中國觀眾對韓劇的需求完全消失；若正版發行恢復，部分流向非授權網站的觀看需求，也有機會轉化為製作方收入。
中國大陸觀眾對韓流演出的需求，則可從香港、澳門和台灣的韓流活動中窺見一斑。《韓國先驅報》曾引述一家大型韓國流行音樂經紀公司人士說，由於在大陸開展大型宣傳活動仍有困難，公司收到來自港澳台的活動邀約顯著增加。這些地方也成為大陸歌迷跨境追星的目的地。
一旦大陸開放大型韓流演出，這部分消費的流向也可能改變。香港《星島日報》星期四發表社論指出，中韓文化交流若迎來新一輪活躍期，意味著香港過去因陸港制度差異而享有的「紅利」將會減少。
社論分析，在「限韓令」下，香港憑藉「一國兩制」優勢，成為韓流進入大中華市場的重要窗口，吸引大陸歌迷赴港，帶動酒店、餐飲、零售和跨境交通收益。韓國藝人若能直接在大陸舉辦大型巡演，香港的盛事經濟難免受到影響。
對大陸而言，韓流演唱會若能落地，同樣有望帶動周邊消費，契合通過服務消費提振內需的政策方向。潛在商機也促使韓國企業提前佈局：HYBE已在中國設立業務機構，SM娛樂則深化與騰訊音樂娛樂集團的合作。即使大型演出仍受限制，中韓娛樂產業的商業聯繫也未中斷。
不過，重返中國市場，並不意味著能接續10年前的生意。
這些年，中國本土音樂、影視、微短劇和遊戲產業迅速發展，觀眾的選擇與消費習慣也在變化。韓國企業要面對的，是本土內容更豐富、競爭更激烈的中國市場。擴大合拍、培養面向當地市場的藝人，以及與中國平台合作，可能成為它們重新開拓市場的重要方式。
因此，開放能帶來多少回報，既取決於審批和發行渠道能否打通，也取決於韓國文化產品內容還能吸引多少觀眾。中國市場規模龐大，但不代表韓流能自動複製昔日的成功。
而要為新作品、新藝人和巡演持續投入，企業還需要穩定的政策預期。「限韓令」始於安全與外交爭端，這次文化交流的回暖，能否經得起兩國關係的下一次波動，仍沒有確定答案。
本文獲《聯合早報》授權刊載。