過去10年，中國對韓國娛樂內容實施的「限韓令」即將鬆綁的消息不時傳出。如今，隨著中韓自貿談判取得突破，韓國娛樂業再次看到重返中國大陸市場的希望。



這次的積極信號，來自中國國家主席習近平星期三（11月18日）在深圳亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間與韓國總統李在明的會談。

2026年11月18日，韓國總統李在明和夫人金喜京抵達深圳寶安國際機場，準備出席在廣東省深圳市舉行的亞太經合組織（APEC）2026年中國峰會。 （Reuters）

11月18日上午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的韓國總統李在明。（新華社）

習近平說，中韓已實質性完成自貿協定（FTA）第二階段談判，雙方要用好這一制度性安排，共享發展機遇。他也說，中國願同韓國持續促進人員往來，「循序漸進開展健康有益的文化交流」。

李在明則提議，兩國以完成談判為契機，推動更多企業進入對方市場，並分階段擴大文化及文創內容交流。

關於談判涉及的具體安排，韓國產業通商部介紹，中國承諾在電影和遊戲等領域給予韓國最惠國待遇，即韓國企業獲得的待遇不低於第三國企業；對網遊和電影等內容的預審，也將適用非歧視原則。雙方還商定，將視聽作品的合拍範圍從電影擴大至電視劇、動漫、綜藝和紀錄片。

路透社解讀，上述協議可能意味著中國實施近10年的「限韓令」將迎來鬆綁。

2026年11月19日，中國深圳，美國總統特朗普（Donald Trump）、韓國總統李在明和越南國家主席蘇林等領導人出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會。

2016年，韓國決定部署美國薩德（THAAD）反導彈系統後，中韓關係急轉直下。中國隨後對韓國娛樂內容實施非正式限制，韓國影視作品和藝人進入大陸市場受阻，韓流演唱會也受到影響。不過，北京從未承認「限韓令」的存在。

這種沒有正式文件，卻在實際運作中形成的壁壘，讓外界長期難以判斷哪些限制仍然有效，哪些領域已經鬆動，個別作品或活動獲批，又能在多大程度上反映政策變化。

這也正是本輪談判受到關注的原因。中韓原有自貿協定於2015年生效，服務貿易和投資領域的後續談判從2018年啟動，歷經八年多才取得此次突破。對韓國內容產業而言，將相關待遇納入貿易安排，有望為進入中國市場提供更穩定的制度依據，擴大合拍範圍也意味著更多製作與合作機會。

2026年1月4日，中國和韓國國旗在北京首都國際機場附近的街道上迎風飄揚。韓國總統李在明於1月4日抵達北京，開始對中國進行為期7天的國事訪問。（Getty）

受利好消息提振，韓國娛樂股星期四（19日）早盤普遍上漲。CJ ENM大漲逾20%，JYP娛樂上漲約2%，SM娛樂漲約7%，防彈少年團（BTS）所屬經紀公司HYBE也一度上漲約7%。

不過，市場樂觀情緒並不意味著「限韓令」已全面解除。最惠國待遇和非歧視原則，涉及的是韓國企業及內容應獲得怎樣的待遇，不代表具體作品自動獲准播出。至於歌迷最關心的韓流演唱會，中國也未給出明確的開放承諾。

鬆綁信號總有落差

事實上，過去10年，類似的鬆綁信號已出現多次，但從個別作品或活動獲批，到更廣泛的開放，始終存在距離。

2021年，韓國電影《哦！文姬》在中國大陸上映，被視為韓國電影時隔六年重返當地商業院線的標誌。外界一度期待這部電影能為更多韓國作品打開大門，最終卻未等來韓國電影持續回歸。

演出市場也有類似情況。近兩年，TWICE、IVE和金在中等韓國藝人陸續赴大陸參加簽售會、粉絲見面會等活動；韓國說唱組合HOMIES也於2025年在武漢舉行巡演。這些例子說明，韓國藝人在大陸的活動並未完全停擺，但獲准舉辦的活動，尚未形成更普遍的開放。

韓國男團RIIZE在上海的簽售活動。（小紅書）

全韓國籍男團EPEX原定2025年5月在福州舉行演唱會，卻在開演前三周宣布因「當地原因」延期；同年9月，原定在海南三亞舉行的大型K-pop「夢想演唱會」，也因未獲演出許可而延期。

此外，商業合作也曾引發鬆綁猜測。麥當勞中國今年10月與韓流天王權志龍（G-DRAGON）開展大規模聯名促銷，肯德基中國則在11月2日宣布，結合男團NCT DREAM的活動開展「K-SPICY」營銷。餐飲品牌接連與韓國藝人合作，讓外界對韓流進一步回歸中國市場產生期待。

GD和麥當勞聯名活動主題店。（小紅書）

不過，廣告合作、簽售活動與演唱會涉及不同的審批和管理要求，商業合作升溫，並不意味著演出限制也已解除。

這也是此次自貿談判傳出利好消息後，業界仍保持謹慎的原因。據《韓國先驅報》報道，韓國總統府高級官員指出，協議並未包含要求雙方批准對方歌手演出的條款。「這並不意味著韓國歌手現在可以自由舉辦演唱會，而是說我們有了更多渠道，可以通過與中國磋商，繼續爭取此類演出獲批。」

由於北京從未正式承認「限韓令」，未來也未必會發布明確解禁公告，實際獲批的活動因此更具參考價值。據彭博社報道，Daol投資證券分析師將能吸引上萬觀眾的完整韓流演唱會回歸，視為判斷政策是否轉向的重要指標。

BIGBANG香港站4場演唱會，創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄。 （YG Entertainment提供圖片)

韓流若歸來 中國市場已不同

韓國娛樂業始終盼望重返中國市場，自然是因為這裏仍有可觀的商機。

對製作成本上升、融資趨緊的韓國影視行業而言，擴大在華發行與合作，可以帶來新的資金和收入。正規發行渠道受限，並未讓中國觀眾對韓劇的需求完全消失；若正版發行恢復，部分流向非授權網站的觀看需求，也有機會轉化為製作方收入。

中國大陸觀眾對韓流演出的需求，則可從香港、澳門和台灣的韓流活動中窺見一斑。《韓國先驅報》曾引述一家大型韓國流行音樂經紀公司人士說，由於在大陸開展大型宣傳活動仍有困難，公司收到來自港澳台的活動邀約顯著增加。這些地方也成為大陸歌迷跨境追星的目的地。

一旦大陸開放大型韓流演出，這部分消費的流向也可能改變。香港《星島日報》星期四發表社論指出，中韓文化交流若迎來新一輪活躍期，意味著香港過去因陸港制度差異而享有的「紅利」將會減少。

BIGBANG香港站4場演唱會，創下香港歷來入場人數最多的韓國歌手演唱會紀錄。 （YG Entertainment提供圖片)

社論分析，在「限韓令」下，香港憑藉「一國兩制」優勢，成為韓流進入大中華市場的重要窗口，吸引大陸歌迷赴港，帶動酒店、餐飲、零售和跨境交通收益。韓國藝人若能直接在大陸舉辦大型巡演，香港的盛事經濟難免受到影響。

對大陸而言，韓流演唱會若能落地，同樣有望帶動周邊消費，契合通過服務消費提振內需的政策方向。潛在商機也促使韓國企業提前佈局：HYBE已在中國設立業務機構，SM娛樂則深化與騰訊音樂娛樂集團的合作。即使大型演出仍受限制，中韓娛樂產業的商業聯繫也未中斷。

受BIGBANG演唱會帶動，啟德附近的商場和餐廳聚集不少人流。（張智浩攝）

不過，重返中國市場，並不意味著能接續10年前的生意。

這些年，中國本土音樂、影視、微短劇和遊戲產業迅速發展，觀眾的選擇與消費習慣也在變化。韓國企業要面對的，是本土內容更豐富、競爭更激烈的中國市場。擴大合拍、培養面向當地市場的藝人，以及與中國平台合作，可能成為它們重新開拓市場的重要方式。

因此，開放能帶來多少回報，既取決於審批和發行渠道能否打通，也取決於韓國文化產品內容還能吸引多少觀眾。中國市場規模龐大，但不代表韓流能自動複製昔日的成功。

而要為新作品、新藝人和巡演持續投入，企業還需要穩定的政策預期。「限韓令」始於安全與外交爭端，這次文化交流的回暖，能否經得起兩國關係的下一次波動，仍沒有確定答案。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

