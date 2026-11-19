11月19日下午，國家主席習近平在深圳麒麟山莊與美國總統特朗普會面。特朗普稱，雙方應保持美中關係穩定發展勢頭，但強調美國不支持「台獨」。



《央視新聞》報道，特朗普稱，非常感謝中方對他的熱情接待，表示建交40多年來，美中關係取得顯著進展，他與習近平保持密切交往，友誼日益深厚，共同引領美中關係發展。兩國貿易、投資關係不斷加強，芬太尼等領域合作取得成效。

特朗普表示，雙方應保持美中關係穩定發展勢頭，在農產品、能源、超級智能等領域加強合作，公平處理好各自關切。同時，他強調美國不支持「台獨」。

特朗普祝賀中方成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，並稱美國非常強大，中國也非常強大，兩國要共同引領和促進世界和平穩定。