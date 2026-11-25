11月25日上午8時18分，神舟二十四號載人飛船發射升空，飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）組成。

《央視新聞》報道，下午2時34分，神舟二十四號航天員乘組順利進駐「天宮」，中外航天員實現首次「太空握手」；在直播畫面中，大家更高喊「Hello brother」迎接齊尚·阿里，六人依次相擁會師。



神舟二十三號航天員迎接神舟二十四號航天員。（央視新聞）

在直播畫面中，神舟二十三號航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈，在空間站天和核心艙迎接神舟二十四號航天員。3人熱情揮手拍掌並稱「歡迎歡迎」，首先現身的是神舟二十四號指令長湯洪波，他們甫一見面就稱「唉啊6個月沒見了，真是非常想念。真開心啊，辛苦辛苦」；湯洪波依次與朱楊柱、張志遠及黎家盈擁抱。

神舟二十四號指令長湯洪波首先進入「天宮」。（央視新聞）

隨後武毅亦進入「天宮」。（央視新聞）

隨後武毅亦進入「天宮」，朱楊柱、黎家盈立即上前擁抱；張志遠見齊尚·阿里仍未現身，半身進入神舟二十四號載人飛船「尋人」，背景聲更傳出「Hello brother」，張志遠又拉住齊尚·阿里的手協助他進入「天宮」，眾人見狀立即上前擁抱。

張志遠拉住齊尚·阿里的手協助他進入「天宮」，眾人見狀立即上前擁抱。（央視新聞）

張志遠拉住齊尚·阿里的手協助他進入「天宮」，眾人見狀立即上前擁抱。（央視新聞）

張志遠拉住齊尚·阿里的手協助他進入「天宮」，眾人見狀立即上前擁抱。（央視新聞）

此次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的第8次載人飛行任務，是工程立項實施以來的第41次發射任務，也是第一次有外籍航天員參與的載人飛行任務。