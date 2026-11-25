今日（11月25日）上午8時18分，搭載神舟二十四號載人飛船的長征二號F運載火箭在甘肅酒泉衛星發射中心升空，將中國航天員湯洪波、武毅，以及巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）送入太空。這是中國載人航天工程首次搭載外國航天員執行飛行任務，阿里亦將成為首位進入中國空間站的外籍航天員。對中國而言，這標誌着由中國自主建造和運營的「天宮」空間站，正式邁出接納外籍航天員的重要一步；這也是巴基斯坦首次實現載人太空飛行的歷史性突破。



航天員抵達發射場。（香港01直播截圖）

巴基斯坦部長親赴酒泉見證：2.6億巴基斯坦人的希望升入太空

巴基斯坦政府高度重視此次任務。巴基斯坦計劃、發展及特別倡議部部長阿赫桑·伊克巴爾（Ahsan Iqbal）專程赴中國酒泉衛星發射中心，出席神舟二十四號乘組記者見面會，並於25日早上親臨航天員出征儀式及發射現場，見證巴基斯坦首位航天員升空的歷史性時刻。

伊克巴爾更透過社交平台X發布多篇帖文，分享與巴基斯坦航天員及中國航天員的合照，以及出征儀式現場影片，難掩興奮之情。

在今日發射成功後，伊克巴爾再度發文表示，隨着神舟二十四號搭載巴基斯坦首位航天員齊尚·阿里升空，巴基斯坦的太空計劃正式迎來新時代。他寫道：「隨着他升空，巴基斯坦國旗進入軌道，也承載着2.6億巴基斯坦人民對科技進步與太空探索的希望和抱負。」

伊克巴爾又以「從公路，到資訊高速公路，再到通往太空的航道」形容巴基斯坦的發展進程，並將此次任務與中巴經濟走廊（CPEC）及兩國長期合作聯繫起來，強調中巴友誼正突破天空的界限。他表示，這是巴基斯坦邁向太空的一次騰飛，也只是更加光明未來的開始。

兩名巴基斯坦候選人赴華受訓

學中文、離心機、應急演練樣樣俱全

此次升空的齊尚·阿里現年40歲，原為巴基斯坦空軍飛行員。根據中國載人航天工程辦公室公布的安排，他在神舟二十四號任務中擔任載荷專家，負責在軌開展科學實驗，預計將在中國空間站停留約5至10天。

中巴兩國近兩年逐步推進載人航天合作。2025年2月，中國載人航天工程辦公室與巴基斯坦太空及高層大氣研究委員會（SUPARCO）簽署合作協議，正式啟動巴基斯坦航天員選拔、訓練及參與中國空間站飛行任務的合作。按照協議，中國負責協助選拔及訓練巴基斯坦航天員，最終選派一人進入中國空間站。

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今年4月，兩名巴基斯坦候選人：穆罕默德·齊尚·阿里與庫拉姆·達烏德（Khurram Daud）獲選赴華接受訓練，最終由阿里入選神舟二十四號乘組。

伊克巴爾在24日發文，特別向兩名候選人致敬，表示他們是從巴基斯坦優秀飛行員及科學人才中選拔出來，並在中國接受包括離心機訓練、模擬器操作、緊急情況處置，以及中文學習等一系列嚴格訓練。他強調，雖然最終只有阿里搭乘神舟二十四號升空，但兩名候選人都已為巴基斯坦贏得榮譽。

在酒泉與阿里及達烏德會面後，伊克巴爾亦向巴基斯坦年輕人寄語，呼籲他們從首位航天員的經歷中看到科學與教育的力量，並引用巴基斯坦著名詩人穆罕默德·伊克巴爾（Allama Iqbal）的詩句勉勵年輕一代：「你是雄鷹，翱翔是你的使命；前方還有更多天空等待你。」

從中巴合作到「中國標準」 天宮迎外籍航天員有何意義？

神舟二十四號此次任務的意義，並不止於巴基斯坦首次有人進入太空。

過去數十年，國際載人航天合作主要圍繞國際空間站（ISS）展開，國際空間站由美國太空總署（NASA）、俄羅斯國家航天集團、歐洲太空總署、日本宇宙航空研究開發機構及加拿大太空局共同參與建設和運營，亦曾接納來自多個其他國家的航天員。

相較之下，中國自主建造的空間站「天宮」自2022年完成基本建造以來，由中國獨立運營。不過，天宮亦在逐步開展國際科學實驗合作，如今再迎來首位外籍航天員，意味着中國載人航天國際合作由科研項目進一步延伸至人員選拔、訓練及實際太空飛行。

本次巴基斯坦航天員並非單純搭乘中國飛船前往空間站，而是經歷由中國主導的系統性選拔與訓練，學習相關操作規範及中文，並按照中國載人航天工程的技術要求執行任務。這意味着中國自主建立的航天員培訓標準、技術規範和任務管理體系，開始應用於外籍航天員的實際飛行任務。這亦是中國載人航天能力從服務本國需求，逐步走向對外合作的重要體現。

為更多發展中國家打開太空之門

中國空間站的國際合作並非始於此次神舟二十四號任務。早在2016年，中國載人航天工程辦公室已與聯合國外層空間事務辦公室（UNOOSA）展開合作，推動各國利用中國空間站開展科學研究。2019年，雙方公布首批9個入選的國際合作實驗項目，涵蓋不同國家及科研機構。

但對不少發展中國家而言，與參與太空科研相比，將本國航天員送入太空的門檻更高。載人航天不僅需要火箭和飛船，更涉及航天員選拔、長期訓練、生命保障、在軌任務管理及返回地面的完整系統。即使具備一定航天科研能力，亦不代表能夠獨立執行載人航天任務。

此次巴基斯坦航天員搭乘神舟二十四號升空，提供了一條新的合作路徑：由中國提供成熟的載人航天平台與訓練體系，合作國家則選派人員參與任務及開展科研工作。對巴基斯坦來說，意味着無需建立完整的自主載人航天系統，也能有機會讓本國航天員擁有執行太空任務的機會和經驗；對中國而言，則有助進一步擴大天宮空間站的國際影響力。

當然，一次國際合作的載人飛行並不等於常態化的國際合作，未來「天宮」能否迎來更多外籍客人仍取決於後續任務安排、合作機制與參與規模。不過能夠確定的是，隨着首位外籍航天員踏上中國飛船，中國空間站的國際化已從科研合作走向實際載人飛行。