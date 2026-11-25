內地AI短劇市場近期迎來爆發式增長，惟隨之而來的版權與肖像權侵權亂象亦愈演愈烈。內地女模特「七海」近日在社交平台發文控訴，指近期走紅的AI短劇《醜狐》未經授權使用其面部特徵生成反派角色，這已是她今年內第二次公開指控遭AI短劇「盜臉」。事件登上內地網絡熱搜，其代理律師受訪時表示，面對AI「融臉」新技術，現行法律在界定侵權與源頭治理上均面臨結構性困境。



微博博主「七海」遭AI短劇「盜臉」成反派。

11月24日，微博博主「七海Christine」發布多張對比圖，指出AI短劇《醜狐》中一名反派女配角的五官輪廓、髮際線，乃至嘴角痣的位置均與自己高度重合，整體相似度高達80%。七海在帖文中無奈自嘲，自己的臉已淪為AI短劇界專演反派醜角的「賽博惡役」，並公開喊話劇方「結算一下演出費」。

值得注意的是，這並非七海首次遭遇類似侵權。此前，她曾就紅果短劇平台上的另一部AI短劇《桃花簪》涉嫌盜用其肖像提起訴訟，該案已於今年10月一審開庭，目前尚待宣判。而今次涉事的《醜狐》創作者「夜夢人」，兩個多月前亦曾有AI短劇作品因侵權問題遭平台下架的紀錄。

截至發稿前，《醜狐》製作方尚未就事件作出正式回應。

成本低至每分鐘500元 「AI融臉」成規避審核新手段

隨著生成式AI技術迭代，短劇行業的製作成本大幅壓縮。有內地財經媒體報道稱，相比傳統真人短劇動輒每分鐘數千至上萬元的拍攝成本，純AI生成短劇的製作報價普遍壓縮至每分鐘500至800元人民幣區間。部分製作方為追求角色辨識度、同時節省聘請真人演員的開支，直接從社交媒體抓取網紅或模特照片作為訓練素材。

與早期直接將他人面部五官移植的「AI換臉」不同，現時業界普遍採用更為隱蔽的「AI融臉」技術，即將目標人物的五官比例、痣等個人特徵投餵進模型，與其他面部數據混合，生成「神似但非百分百相同」的新面孔。此舉不僅能達到吸睛效果，更可藉「非本人直接出鏡」為由，巧妙繞過短劇平台的版權與肖像審核機制。

近期，包括內地演員彭昱暢、趙麗穎、87版《紅樓夢》多位演員及多名漢服妝造師，均曾捲入類似的AI盜臉或魔改風波。

律師揭三大維權痛點 「一次投餵無限生成」難清零

面對層出不窮的AI侵權案，七海的代理律師趙一婕在接受內地媒體訪問時直言「盡力但無力」，並點出當前受害者面臨的三大法律與現實痛點：

其一，「可識別性」難界定。根據內地《民法典》規定，侵犯肖像權的核心認定標準在於是否具有「可識別性」。然而在早前的《桃花簪》案庭審中，平台方曾提交其他長相相似的模特照片作為抗辯，主張「長得像的人千千萬」，令相似度達八成的「融臉」產物處於法律灰色地帶。

其二，無法實現「源頭清零」。現行法律遵循「一個行為一次追責」原則，但AI模型卻是「一次投餵、無限生成」。一旦個人面部數據流入公共訓練數據庫，即便受害者勝訴並迫使單一劇集下架，其他製作方日後調用同一模型時，仍會源源不斷生成相似面孔。現有司法實踐亦難以支持要求平台徹底審查並抹除底層數據庫特徵的訴求。

其三，維權成本嚴重不對等。一宗侵權官司從立案到審結動輒耗時一年，面對成千上萬的AI生成主體，受害者根本無力逐一興訟，往往陷入「告贏一部、又冒出十部」的維權死循環。