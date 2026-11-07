廣電總局出手打擊AI短劇　啟動為期兩月專項行動　嚴整低俗亂象

內地AI微短劇市場近年呈現爆炸式增長，國家廣播電視總局部署展開為期兩個月的新一輪專項治理行動。本次行動自11月1日起持續至12月底，重點鎖定「AI微短劇」質素良莠不齊，以及利用人工智能技術助長低俗不良、同質化內容反彈等問題。



內地AI短劇《持械入宋》登上紅果短劇AI推薦榜首。（《持械入宋》）

據「國家廣播電視總局」微信公眾號消息，據部署要求，新一輪專項治理主要聚焦「內容創作」與「傳播推廣」兩大方面。

在內容創作層面，深化治理兒童類不良、軟色情擦邊、極端對立、拜金主義、嚴重違背家庭倫理道德等低俗不良內容；治理未按要求備案審核的特殊題材內容；治理「盜臉」「偷聲」問題，規範AI微短劇創作。

AI短劇《商三官》劇照（抖音@畫心月狐）

在傳播推廣層面，治理片名、宣推素材、彈幕評論、引流片段中的低俗內容；治理同一劇集通過更換片名或主角姓名等方式，改頭換面、反覆播出；治理首頁首屏首推和重點榜單推薦同質化問題，提升算法推薦內容的多樣性。

廣電總局負責人透露，今年以來已累計下架違規微短劇逾7.5萬部，處置違規帳號逾1500個。負責人強調，當局將持續壓實各平台的主體責任，既要從嚴整治AI低俗化亂象，亦會透過落實「微短劇精品創作傳播計劃」，提供資金扶持與創作引導，推動微短劇從野蠻生長邁向高品質發展。