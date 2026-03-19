內地首批AI演員官宣出道遭網友抵制　被指「融臉」趙今麥、張子楓

隨著近年AI產業進步，內地影視產業開始力推用AI製作，18日製作公司耀客傳媒高調宣布旗下兩位AI演員「林汐顏」、「秦凌岳」正式出道，並同步開通小紅書、抖音社交帳號，此舉立即引發網友熱議與抵制聲浪，更因疑似融合多位知名演員臉部特徵，捲入肖像權爭議。



耀客傳媒在官方微博發文寫下，「迎AI時代浪潮，突破次元，跨越虛實界限，秦凌岳和林汐顏正式官宣，以科技賦形，為熱愛發聲，一起打破創作邊界」。從釋出的影片中可見，女演員留著一頭俐落短髮，擁有立體五官、高挺鼻樑與一雙深邃眼睛；男演員則具備稜角分明的臉部輪廓與傲人的高山根鼻樑。

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兩人除了在影片中自我介紹外，還推薦將演出的新劇集，女生將飾演一名地質學家，男生則飾演一名退伍兵，他們也表示，目前已經開通小紅書、抖音社交帳號，未來會在上面和大家分享AI藝人的日常工作與生活，「評論區等你們！我們每條都看！」

影片曝光後，掀起大批網友熱議，尤其兩位AI演員的外表遭網友質疑「融臉」不少大咖明星，像是女演員「林汐顏」就被指融合趙今麥、張子楓、梁潔等女星的面部特徵；男演員「秦凌岳」則被點出與男星翟子路極為相似，「男的完全融了翟子路的臉啊」。

貼文底下有網友直接標註趙今麥工作室帳號，呼籲藝人出面維護自身權益，質疑：

「一點版權意識和肖像權意識都沒有嗎？」

「可以索賠的吧」



也有人感嘆：「這個世界終於癲成我無法想像的樣子了，這意味著以後競爭會越來越大，工作越來越難找，說不定養活自己都會成為一個難題。」

更有不少人無法認同AI演員的這項操作：

「你給翟子路賠點兒錢吧」

「都AI了搞兩個素人出來誰看啊，和周圍的男同事長得有差別嗎」

「一看太假了，影視業自己把自己先死了。演員都是AI了，那你們也可以弄一群AI觀眾觀看就好了」

「我要看真人演員對劇本的理解和當下的情感表達，而不是一堆數據模擬人類的表情」



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