2026年亞太經合組織（APEC）深圳峰會落幕，曾接載各經濟體代表及嘉賓的紅旗禮賓車，近日陸續回歸日常生活。據內媒11月26日報道，此次APEC會議近700輛紅旗禮賓用車中，竟有350輛由民間私家車主提供，佔整支紅旗車隊約一半。不少車主更是「90後」、「95後」年輕人，有車主的座駕去年曾參與九三閱兵保障工作，今年再度肩負APEC禮賓接待任務。



深圳APEC徵集700輛紅旗車作為禮賓車。

據《快科技》報道，此次參與APEC禮賓保障工作的350輛民間紅旗汽車中，河南及山東兩省車主合共提供170輛，主要來自鄭州、濟南等城市。目前，河南部份車輛已重新裝上原有車牌，從國際會議禮賓車變回普通私家車。

為保障APEC期間的接待工作，這批汽車在執行任務前均須接受全面車況檢查，並進行車身清潔美容、統一更換車牌及安裝配套用品等。隨着會議結束，車輛亦陸續恢復原有牌照，交還各地車主。

參與此次禮賓保障工作的不乏年輕車主。其中一名鄭州車主表示，自己的愛車去年曾參與九三閱兵保障工作，如今再度承擔APEC禮賓任務，令他感到十分自豪。

深圳APEC徵集700台紅旗車作為禮賓車。（網絡資源圖）

從北京到深圳 紅旗時隔12年再度服務APEC

今年10月23日，中國第一汽車集團（一汽）紅旗品牌正式向深圳APEC會議籌委會交付近700輛官方指定用車，包括全新紅旗H9、新紅旗HQ9及紅旗金葵花國悅等多款車型，負責各經濟體代表團成員、外交及貿易部長級會議代表等嘉賓的接待工作。

這並非紅旗汽車首次服務APEC峰會。2014年北京APEC期間，紅旗L5已作為領導人專用車接待各國元首，紅旗H7則負責部長級以上嘉賓的接待工作。時隔12年，紅旗再次參與中國主場APEC峰會，禮賓車隊亦由當年以傳統燃油車為主，擴展至涵蓋新能源房車、多用途汽車（MPV）等不同車型。

紅旗何以成為「國車」？

紅旗汽車的歷史可追溯至1958年。當年，位於吉林長春的第一汽車製造廠研製出首批紅旗高級轎車。1959年，紅旗汽車首次以檢閱車身份亮相新中國成立十周年國慶閱兵，此後逐漸成為中國國家禮賓用車的代表品牌，並有「國車」之稱。

從1984年國慶35周年閱兵、2009年國慶60周年閱兵，到2015年及2025年兩次九三閱兵，紅旗汽車均有亮相。去年九三閱兵期間，國家主席習近平乘坐的檢閱車，便是紅旗CA7601J型轎車。

值得一提的是，向民間車主借用汽車參與國家重大活動，亦非首次。去年九三閱兵結束後，參與禮賓保障的民間紅旗汽車陸續歸還車主。據當時內媒報道，有車主獲贈感謝信、紀念品及現金補助，車輛亦在完成檢查、加滿油後交還。