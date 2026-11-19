亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日深圳市舉行，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行三方會晤。中美俄三國元首的專屬座駕齊聚深圳，成為外界關注的焦點。



紅旗N701。（互聯網）

據內媒《快科技》報道，中國元首座駕來自一汽紅旗品牌，近年來在重要外事活動中亮相的紅旗N701，以方正大氣的車身輪廓、直瀑式前格柵和大量中式設計元素，展現出獨特的東方審美。

俄羅斯總統普京乘坐的則是本土豪華汽車品牌Aurus旗下總統專車，通常被稱為Aurus Senat。（路透社）

俄羅斯總統普京乘坐的則是本土豪華汽車品牌奧魯斯（Aurus）旗下總統專車，通常被稱為Aurus Senat。Aurus汽車被譽為「俄羅斯版勞斯萊斯」，是俄羅斯首個高端汽車品牌，也是接待外國首腦的專車。該車具備防彈和防爆等特殊功能。

俄羅斯總統普京乘坐的則是本土豪華汽車品牌Aurus旗下總統專車，通常被稱為Aurus Senat。（路透社）

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這款車型於2018年俄羅斯總統就職典禮上首次亮相，車身造型厚重，採用大尺寸直瀑式進氣格柵，並針對元首出行需求配備專門的安全防護系統。

凱迪拉克野獸採用大尺寸輪轂，造型獨特，從外觀來看，以硬朗的車身線條和厚重的裝甲造型為主要特徵。（路透社）

凱迪拉克野獸採用大尺寸輪轂，造型獨特，從外觀來看，以硬朗的車身線條和厚重的裝甲造型為主要特徵。（路透社）

美國總統特朗普的座駕則是凱迪拉克總統專車，外界通常將其稱為「野獸」（The Beast）。凱迪拉克野獸採用大尺寸輪轂，造型獨特，從外觀來看，以硬朗的車身線條和厚重的裝甲造型為主要特徵，視覺風格與紅旗、奧魯斯存在明顯區別。

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此外，近700台紅旗高端車型擔綱官方指定用車，為各經濟體代表團成員、外交和貿易雙部長會代表以及高官會代表提供國賓級接待。