告別平治別克　深圳APEC國賓車換國產　紅旗比亞迪擔大旗

亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月17日至18日在深圳舉行，此次官方用車由中國一汽紅旗與比亞迪兩大本土龍頭品牌提供保障。2001年上海APEC，當時官方車隊由德國平治及美國別克等品牌包攬，如今時隔20多年，國產新能源與自主高端車型成為外事出行的新寵。



比亞迪集團亦於10月22日在騰勢總部舉行首批發車儀式。（羊城晚報）

中國一汽紅旗品牌向APEC籌委會正式交付近700輛官方指定用車。（中國吉林網）

紅旗與比亞迪護航峰會

據中國吉林網和羊城晚报報道，作為2026年APEC會議的官方合作夥伴，中國一汽紅旗與比亞迪集團日前先後在深圳舉行車輛交付儀式。

10月23日上午，中國一汽紅旗品牌向 APEC 籌委會正式交付近700輛官方指定用車。車隊由全新紅旗 H9、新紅旗 HQ9 以及定位高端的「紅旗金葵花國悅」等旗艦車型組成。值得注意的是，這是紅旗新能源車首次入列國賓車隊。大會期間，紅旗車隊將專門負責各經濟體代表團成員、外交與貿易雙部長會代表，以及高官會代表的高規格國賓級出行保障。

與此同時，立足深圳本土的比亞迪集團亦於10月22日在騰勢總部舉行首批發車儀式。比亞迪旗下騰勢、仰望、方程豹、王朝及海洋系列等多款新能源車型，全數獲選為官方指定用車。其中，比亞迪同樣提供近700輛車輛支援，單是騰勢D9的保障規模即突破600輛，專責為來自21個經濟體的高級官員、隨行代表及海內外主流媒體提供綠色純電出行服務。

比亞迪同樣提供近700輛車輛支援，單是騰勢D9的保障規模即突破600輛。（羊城晚報）

中國一汽紅旗品牌向 APEC 籌委會正式交付近700輛官方指定用車。（中國吉林網）

中國一汽紅旗品牌向 APEC 籌委會正式交付近700輛官方指定用車。（中國吉林網）

從洋品牌包攬到國產新能源主場

2001年上海舉辦APEC會議時，當時官方指定用車主要是德國豪華車代表平治轎車，以及上汽與通用合資生產的別克GL8商務車。二十載歲月流轉，中國汽車工業經歷了由「市場換技術」到自主創新、再到新能源賽道「換道超車」的跨越式發展。

如今深圳 APEC 重回中國主場，平治與別克退居幕後，取而代之的是國產汽車紅旗，以及在全球新能源浪潮中領跑的比亞迪。

中國一汽紅旗品牌向 APEC 籌委會正式交付近700輛官方指定用車。（深圳之窗）

近年比亞迪全球銷量爆發。數據顯示，比亞迪2025年新能源汽車銷量突破460萬輛，連續蟬聯全球銷量冠軍，其中海外市場銷量突破104萬輛，按年暴增145%；2026年，比亞迪增長勢頭依然強勁，首9個月累計銷量已超313萬輛，海外累計銷售逾133萬輛，業務足跡遍及全球120多個國家和地區。