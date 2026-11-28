阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）日前發生針對中國遊客的暴力搶劫案。一名中國女子劉興（化名）日前向內媒憶述，10月底與母親在當地旅遊時突遭5名劫匪襲擊並搶走隨身財物，其母頭部遭棍擊及推倒，出現蛛網膜下腔出血及骨折。



母女二人因顧慮當地開顱手術風險，在熱心華人協助下留當地休養逾3周，待度過出血及腦水腫高峰期後始買機票返回中國，目前母親仍在內地醫院留醫。



劉興（化名）母親傷勢嚴重。（紅星新聞）

博卡區過馬路突遇襲 背包財物被搶

事主劉興向《紅星新聞》表示，事發於當地時間10月27日下午，她與母親在布宜諾斯艾利斯南部的博卡區（La Boca）一處著名景點遊覽。兩人準備過馬路時，突然有至少5名相信是當地人的男子從後方衝出，年齡目測介乎15至25歲。

劉興稱，其中3名劫匪以棍棒及手肘擊打其母頭部，並將她推倒在地；其餘2名劫匪則將她逼至角落，用棍擊打其膝蓋令她跪倒。劫匪隨後搶走兩人的隨身背包，內有手機、證件、信用卡及現金等物品。

路人未即時施援 當地診斷腦出血

劉興表示，劫匪逃跑時她曾忍痛追趕並向路人求救，但未獲理會；折返後見母親倒地不起，遂向路人借用手機報警。兩人其後由警員及救護車送往當地一間綜合醫院。

根據劉興提供的當地醫院10月27日顱腦CT報告顯示，劉母當時出現蛛網膜下腔出血，主要涉及左側外側裂及左側額頂顳部，最大厚度約9毫米，右側額頂顳葉亦有輕度出血，並提示左側大腦中動脈M1段有約7×4毫米的動脈瘤樣擴張。

根據劉興提供的當地醫院10月27日顱腦CT報告顯示，劉母當時出現蛛網膜下腔出血，主要涉及左側外側裂及左側額頂顳部。（紅星新聞）

拒當地開顱留醫22天 返國續治

劉興透露，院方當時建議為母親進行開顱手術，但因母親當時意識清醒，加上母女二人擔憂在異地接受大型手術的風險，母親決定自行承擔不作開顱手術的風險。由於左腦出血，劉母右腿一度無法行走。

兩人翌日出院，在當地熱心華人及華僑協助下入住酒店並獲提供生活物資。劉興表示，之後22天她一直陪伴卧床的母親，直至度過腦出血及腦水腫高峰期，才於當地時間11月17日乘搭航班返國。

劉興提供的內地醫院近期顱腦CT報告顯示，劉母目前左側額頂部皮下軟組織腫脹、部分蛛網膜下腔出血及左側顳骨骨折；她指母親除身體傷痛外，心理亦受創，容易受驚及情緒不穩，現正於內地醫院接受治療。

劉興提供的內地醫院近期顱腦CT報告顯示，劉母目前左側額頂部皮下軟組織腫脹、部分蛛網膜下腔出血及左側顳骨骨折；她指母親除身體傷痛外，心理亦受創，容易受驚及情緒不穩，現正於內地醫院接受治療。（紅星新聞）

返國機票現逾千元差價 平台拒「退一賠三」願退差價

考慮到母親傷勢難以長時間坐立，劉興在內地某旅遊平台購買了11月17日返國的兩張商務艙機票，合共逾8萬元人民幣。出發前，她發現航空公司官網電子出票單的價格，較實際支付金額便宜1,000多元人民幣，遂向平台要求就差價部分「退一賠三」。

該旅遊平台相關工作人員回應《紅星新聞》稱，按市場規定，國際航班不同代理商可自行定價銷售，因此難以滿足「退一賠三」的要求；不過，考慮到劉興母女在境外的遭遇，平台願意退還購票價格與航司官網票價之間的差價。