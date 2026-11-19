月初西乙球會特內里費前鋒米基爾（Jesus de Miguel）與出迎門將奧禾奴（Jesus Owono）撞擊引發心臟驟停，延至翌晨不治，涉事門將事後遭西班牙足總重罰停賽12場。這場令人痛心的事故尚未平息，再有兩宗綠茵場年輕球員重創事故接連傳出，令足球界深感惋惜與擔憂。



上周四（12日）一場阿根廷足協舉辦的青年賽事中，身穿10號球衣、效力一支位於布宜諾斯艾利斯的球隊FC Ezeiza的18歲小將艾布紐尼斯（Abel Nunez），遭對手解圍時皮球近距離省中頭部後重創倒地。

意外身亡球員艾布紐尼斯的球會發文悼念。（Instagram@futbolclubezeiza）

現場目擊事發經過的當地記者Cristian Rompani，嘗試還原事發經過：當時兩軍戰況膠著，對手球隊Deportivo Muniz一名後衛在受壓下被迫大腳解圍。皮球以極快速度飛出，並未升空，而是在僅僅4至5米的極近距離內，大力省中艾布紐尼斯的頭部。他形容，「就像拳擊賽中的『Knockout』（擊倒），艾布紐尼斯整個人毫無反應直接倒地。」現場醫護人員見狀立即衝入場內急救，表示：「他呼吸有些異常。」

該場比賽以及後續賽事即被終止。艾布紐尼斯當場失去意識，被緊急送往醫院，診斷出嚴重顱骨骨折及顱內出血，隨即接受開腦手術，可惜留醫3日後病情惡化，最終於周日（15日）不治。

艾布紐尼斯所屬球會FC Ezeiza在官方社交平台發布悼文，形容這是球會發布過最心碎的消息：「今天，足球退居次席。我們懷著無比沉痛的心情，向一位充滿夢想與未來的隊友告別。」FC Ezeiza在艾布紐尼斯的照片中，以西班牙文加上一句：「常在我們心裏」，表達對他的思念。

內地一場青少年賽事亦發生頭部重創事件，出迎門將即時失去意識、抽搐以及口鼻出血。（微博）

近日內地青年足球賽場亦發生了一宗頭部重創事件，11月8日晚，在一場浙江U15迎戰上海申花U15的青少年賽事中，浙江門將朱宏軒出迎時與對手前鋒相撞，當場失去意識、全身抽搐，且口鼻大量出血。經醫院詳細檢查，朱宏軒被診斷出頭部大面積多發性骨折，並伴隨腦脊液漏和顱內出血，傷勢極為危重。根據浙江隊發布的最新傷情通報，朱宏軒已於11月12日完成用於降低顱內壓的腰大池手術，目前仍在省級大型醫院腦外科接受術後監測，尚未完全脫離危險期，亦不排除需要進一步手術。對手上海申花相關人員以及涉事球員家長亦有前往醫院探望，並表示願意承擔相應責任。