隨着內地新雪季揭幕，滑雪熱潮持續升溫，《2026中國冰雪產業發展研究報告》更預測，今年全國冰雪裝備規模有望突破千億元（人民幣，下同）。從比進口貨便宜一半的國產雪鞋、實時監測滑行數據的智能傳感器，到河北張家口訂單排至2029年且遠銷俄羅斯的全自動造雪機，國產冰雪裝備正迎來從個人穿戴到大型雪場基建的全面升級。



2026年11月6日，愛好者在長春市廟香山滑雪場滑雪。（新華社）

國產雪具高性價比打破進口壟斷 智能傳感器助數據化滑行

《封面新聞》報道，多個平台數據顯示，11月上旬，含「滑雪」關鍵詞的搜索量同比增長141%；南方用戶購買北方雪場雪票的訂單量同比增長超過四成。呼倫貝爾、阿勒泰等冰雪旅遊目的地的酒店預訂量也明顯增長，其中呼倫貝爾、阿勒泰酒店預訂量同比分別上漲78%、66%。

河北崇禮多間滑雪場提早開板，迎來新雪季客流高峰，當地已有13條雪道開放，周末各大滑雪場日均客流達1萬人次，其中南方遊客佔比達20%，親子家庭佔總客流的一半。

滑雪裝備店外陳列。（封面新聞）

消費升級帶動個人裝備需求，成都某滑雪裝備專賣店負責人介紹，今年門店銷情按年升約一成，購買單板的顧客更多，進階款和專業款產品銷量較好。

值得注意的是，國產雪具較進口品牌同類產品便宜近半，正憑藉高性價比成功搶佔市場。有滑雪愛好者稱，隨着國產產品不斷迭代，消費者有更多選擇，以初學者為例，購買千元以下的滑雪裝備已能夠滿足性能和支撐性等相應需求，「現在國產的品牌也做得很好」。

此外，技術也正在改變滑雪裝備的使用方式，一款可夾在雪鞋上的智能滑雪傳感器，能實時採集速度、重心及轉彎角度等運動數據，並同步至手機生成分析報告，協助初學者及進階玩家精準改善滑行姿勢。

智能滑雪傳感器。（封面新聞）

造雪機訂單排到2029年遠銷俄羅斯

除了自然降雪，滑雪場還離不開造雪、壓雪等專業設備。尤其在降雪條件不穩定的地區，人工造雪已經成為雪場運營的重要環節。

河北張家口產業園一間造雪機生產企業的負責人介紹，全自動造雪機能夠實時監測溫度、濕度，自動捕捉適宜的造雪窗口。與傳統設備相比，新款產品在同等風壓、風量條件下，採用彎刀型風扇設計後，單台設備電機功率可下降3000瓦，大幅降低雪場營運成本。該企業生產的全自動造雪機訂單已排至2029年，產品更出口至俄羅斯等海外市場。

過去高度依賴進口的滑雪索道亦加快國產化步伐，隨着企業持續自主研發並實現量產，有國產索道企業產品銷售額按年增長約15%，2026年有望突破2億元。

2026年11月7日，愛好者在吉林市北大湖滑雪度假區滑雪。（新華社）

2026年11月6日，愛好者在長春市廟香山滑雪場滑雪（無人機拍攝）。（新華社）

冰雪裝備規模衝刺千億元 首個國家級綜合實驗室護航182項檢測

從產業基礎來看，內地冰雪裝備製造業已經有較為完整的產品體系。工信部數據顯示，內地已形成15大類冰雪裝備器材產品體系，基本覆蓋從個人裝備到場地設施、從大眾運動到競技比賽的多個領域。相關企業數量從2015年約300間增至2023年約900間，銷售收入由不足50億元躍升至約220億元。

《2026中國冰雪產業發展研究報告》相關數據顯示，2025年內地冰雪產業規模達到10053億元，冰雪裝備規模接近850億元，預計2026年有望突破千億元。

2026年11月7日，愛好者在吉林市北大湖滑雪度假區滑雪。（新華社）

然而，產業鏈完整不等於所有環節都具備同等競爭力。滑雪裝備能否適應不同腳型和滑行水平，材料、工藝和設計能否持續改進，直接影響消費者的使用體驗。對於造雪機、索道等大型設備而言，除了採購價格，還要經受長期運行、複雜環境和安全性能的考驗。

據《央視》報道，內地首個冰雪裝備綜合性國家級實驗室已經具備26類產品、182項檢測項目的檢測能力，涵蓋頭盔衝擊、穿刺、綁帶拉力等測試。檢測範圍從個人防護裝備延伸至場地裝備，為產品研發和質量評價提供支撐。

與此同時，市場需求也在發生變化。滑雪愛好者不再只滿足於能夠上雪道，而是更加重視裝備的舒適度、專業性和個性化；雪場也不再只關注設備能否採購到手，還要考慮運營成本、維護效率和長期使用效果。國產冰雪裝備面臨的機會，並不只是進口替代，更是圍繞新的消費需求和運營場景，開發更適合市場的產品。