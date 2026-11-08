河北秦皇島遇暴雪「積雪23厘米」　當地居民：20多年第一次見

河北秦皇島自11月7日起遭遇罕見強降雪侵襲，降雪持續超過20小時，部分地區積雪深度達23厘米以上。積雪導致全城道路濕滑結冰，有多處地下停車場因出入口坡道積雪過厚，造成車輛輪胎打滑、無法駛出地面。面對這場極端天氣，不少居民稱是當地「近20年來未見的大雪」。



據內媒報道，秦皇島本輪降雪始於7日上午11時許，至8日上午7時30分仍未停歇，整座城市幾遭大雪覆蓋。當地居民袁先生實地測量指出，積雪厚度已達23厘米（公分），部分積雪較深的角落甚至更厚，開車出門變得極為困難，許多社區停車場出入口皆陷入癱瘓。

當地居民袁先生實地測量指出，積雪厚度已達23公分，部分積雪較深的角落甚至更厚，開車出門變得極為困難，許多社區停車場出入口皆陷入癱瘓。

河北秦皇島自11月7日起遭遇罕見強降雪侵襲，降雪持續超過20小時，部分地區積雪深度達23公分以上。

秦皇島居民呂女士則透露，從7日下午開始，當地就持續降雪，積雪已有差不多30、40厘米厚。她表示，很多年沒有見到這麼大的雪了，「昨晚就已經看到有人在清理積雪了」。

秦皇島居民呂女士則透露，從7日下午開始，當地就持續降雪，積雪已有差不多30、40公分厚。她表示，很多年沒有見到這麼大的雪了，「昨晚就已經看到有人在清理積雪了」。

秦皇島市氣象台已於8日凌晨0時22分持續發布暴雪紅色預警，預估未來12小時內各縣區仍有大雪至暴雪。其中青龍、盧龍、撫寧、昌黎、海港區北部及山海關區等地，6小時降雪量恐將突破15毫米

秦皇島市氣象台發布暴雪紅色預警

秦皇島市氣象台已於8日凌晨0時22分持續發布暴雪紅色預警，預估未來12小時內各縣區仍有大雪至暴雪。其中青龍、盧龍、撫寧、昌黎、海港區北部及山海關區等地，6小時降雪量恐將突破15毫米。

當地氣象部門提醒，8日下午2時前中南部與北部地區仍將陸續增加降雪，市民需高度戒備道路結冰與積雪引發的交通安全風險。