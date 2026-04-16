青海格爾木沙塵暴夾雜雪花　目擊者嘆罕見：10分鐘天空由黃轉暗紅

4月15日下午，青海格爾木突發沙塵暴，持續約半小時，還夾雜了雪花。當地市民稱，20多年來第一次見天空呈現暗紅色，直言非常罕見。



《極目新聞》報道，的士司機李先生稱，4月15日下午4時半左右，他在格爾木烏圖美仁遭遇沙塵暴，最初是常見的漫天黃沙，天空呈昏暗的黃色，約10分鐘後，天空呈現出暗紅色，大約持續了20分鐘；下午5時左右，天空開始變白，逐漸恢復正常。

4月15日，青海格爾木突發沙塵暴，天空呈現暗紅色。（影片截圖）

李先生介紹，以前隔幾年都會遭遇沙塵暴，天空一般呈現黃色，但這次沙塵暴天空中還夾雜了雪花，「20多年來我還是第一次見天空呈暗紅色，罕見！」

格爾木市氣象台4月15日下午4時40分發布沙塵黃色預警信號，預計4月15日下午4時40分至16日清晨4時40分，烏圖美仁鄉、格爾木市區、郭勒木德鎮（含新區）、察爾汗工行委、大格勒鄉將出現沙塵暴天氣，能見度小於1000米，平均風力5～6級，陣風7級以上。

格爾木氣象局工作人員稱，4月15日的沙塵暴不是系統性，只是局部的沙塵暴，氣象局觀測到後及時發布黃色預警信號。

4月15日，青海格爾木突發沙塵暴，漫天黃沙。（小紅書）

4月15日，青海格爾木突發沙塵暴。（小紅書）

工作人員續介紹，預警信號的級別和天空的顏色沒有關係，是根據能見度來確定，能見度小於1000米為黃色，小於500米為橙色，小於50米為紅色。

格爾木市應急管理局工作人員稱，4月15日的沙塵暴發生後，尚未接到相關的災損報告。