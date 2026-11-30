黎家盈凱旋｜鼓勵港澳年輕人抬頭追夢 用廣東話稱「一齊加油！」
11月30日，神舟二十三號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，航天員張志遠、黎家盈、巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）順利返回地球，飛船30日清晨5時許降落至內蒙古東風着陸場。《香港01》全程直播。
6：19
三名航天員會在旁邊的醫療間，完成140分鐘進行重力再適應後，會趕往附近機場飛往北京進行療養。官方宣佈，神舟二十三號載人飛船返回任務圓滿成功。
黎家盈何時能返回香港？據了解，航天員返航後恢復期約為3到6個月，以此推算，她若要返港與公眾見面，最快也要到明年中。
6：15
首名巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）順利出艙，他受訪表示，「言語無法描述，太空體驗的狀況，我的心留在太空，我非常感謝中國和巴基斯坦政府幫我們完成夢想。」
巴基斯坦代表團也有人員到達現場迎接他們首名航天員。
6：10
首名港產太空人黎家盈出艙，她抵達後滿面笑容並握住醫護人員的手。黎家盈表示能夠代表香港參與航天任務是她畢生的光榮，非常感謝祖國令她圓夢。她表示，此次太空之旅令她深深感受到香港和祖國始終同心同行，血脈相連，「祖國永遠是我們最堅實的靠山」。
黎家盈表示重新踏上樂土內心充滿激動和感恩，鼓勵港澳年輕人抬頭追夢埋頭努力，用粵語喊話稱「一起加油！」，黎家盈隨後前往一旁的醫療車檢查身體狀況和完成140分鐘進行重力再適應，她在擔架上滿面笑容，不斷揮手。
6：01
航天員張志遠出艙準備工作完畢。航天員張志遠順利出艙。張志遠感謝地面團隊不分晝夜地守護以及家人默默理解和支持，感謝祖國給了我飛天圓夢的機會，自己未來仍會持續奮鬥。張志遠表示帶回來的禮物是小麥種子、麥穗、甘薯和薄荷葉，這些都是在天宮菜園親手種植帶回來的土特產。
5：50
神舟二十三號乘組回報，航天員張志遠、黎家盈、巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）回報身體狀況良好。
5：42
醫監醫保人員已進艙，正在對航天員進行身體檢查。通報指，航天員身體狀態檢查正常。
5：35
通報指艙門已打開。
5：30
通報指正在組織開艙門。
5：26
通報指返回艙呈現傾倒狀態。航天員進行出艙準備。
搜救回收人員抵達現場並進行著陸狀態確認與出艙前準備的階段。返回艙在戈壁著陸後出現傾倒姿態並不罕見，後續會由空中與地面搜救分隊完成艙體安全檢查、穩固與照明保暖等作業，再協助航天員依序出艙。
5：20
返回艙著陸，展開飛船回收搜救工作。
5：20
北京發出第四次落點預報。
5：09
主傘打開。返回艙發布第三次落點預報。飛船已順利度過再入大氣層氣動減速與「黑障」區階段，正式進入開傘後平穩下降，準備反推軟著陸的最後衝刺。
主傘展開後可大幅降低返回艙下降速度，並配合後續接近地面時的反推發動機點火與緩衝系統，將落地衝擊控制在安全範圍內。內蒙古東風著陸場的空中搜救直升機與地面、照明及醫療保障分隊均已待命，準備在返回艙著陸後第一時間展開暗夜搜索、安全確認與航天員出艙處置。
5：08
返回艙預計於5時06分至5時36分著陸內蒙古東風著陸場，回收指令已經發出。
5：00
發動第二次落點預報。返回艙進入返回著陸階段，陸續經歷再入大氣層氣動減速、穿越「黑障」區及逐級開傘減速。
據了解，黑障區（Blackout Zone）是指太空船或返回艙在高速再入地球大氣層時，與空氣劇烈摩擦產生極高熱量，使周圍空氣電離形成等離子體鞘，進而吸收或反射無線電信號，導致飛行器與地面之間出現短暫無線電通訊中斷的高度區間。
4：57
推進艙制動減速後與返回艙分離。神舟二十三號回報「明白！」
4：42
發動第一次落點預報。落點預報是指地面測控與軌道計算系統，根據返回艙的實際軌道參數、制動點火數據、再入大氣層阻力與高空風場等條件，動態推算並通報返回艙預計降落的理論落點位置與坐標。
在返回著陸階段，落點預報是搜救回收行動最重要的「導航羅盤」，直接決定空中與地面搜救力量往哪裡走、怎麼布陣。
4：36
發動機關機，返回制動結束。黎家盈、張志遠巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）回報「身體狀況良好」。據了解，返回段是載人航天工程中最危險的環節之一，飛船以每秒數公里速度衝入大氣層，艙外是上千攝氏度熱流，中間有一段無線電中斷的黑障，直到降落傘打開、緩衝發動機點火。
4：30 飛船調整姿勢並先與軌道艙分離
在地面指令控制下，飛船調整姿態並先與軌道艙分離；隨後再調整姿態讓推進艙朝前，由推進艙主發動機點火制動减速，使返回與推進組合體脫離原有軌道、進入返回軌道。
根據FAA公布的航行警告（NOTAM），蘭州飛行情報區（ZLHW）已設立臨時限制區，從北京時間11月30日凌晨5時06分至5時36分，禁止所有飛機飛入。該時段與神舟廿三號返回艙的預定着陸窗口重合。
神舟二十三號與神舟二十四號乘組28日完成在軌交接儀式。期間神舟二十四號乘組向黎家盈送上一份名為「幸福」的神秘天宮禮物，祝願香港社會經濟繁榮發展，人民生活幸福平安，黎家盈接過禮物時致謝，形容這是一份來自天宮的珍貴禮物。根據任務安排，航天員朱楊柱將留軌繼續執行為期一年的在軌駐留試驗，與指令長湯洪波、太空人武毅共同執行神舟二十四號載人飛行任務。
截至29日，在神舟二十三號任務中擔任載荷專家的黎家盈，在軌駐留已達189天，刷新中國女性單次在軌時長紀錄。
中國載人航天工程新聞發言人張靜波讚揚黎家盈工作嚴謹認真、求真務實，指她在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面「很好完成了各項任務」；她與隊友主持「天宮課堂」港澳專場並演示微重力實驗，讓港澳同胞直觀感受祖國航天成就，厚植愛國情懷，並激勵年輕一代勇於探索航天夢。