11月30日，神舟二十三號載人飛船返回艙將在地面指令控制下擇機再入返回，航天員張志遠、黎家盈、巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）順利返回地球，飛船30日清晨5時許降落至內蒙古東風着陸場。《香港01》全程直播。



首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

黎家盈出艙後，醫護人員前往關切，她滿臉笑容握住醫護人員的手。（香港01）

黎家盈前往救護車路上滿面笑容，不斷揮手。（香港01）

6：19

三名航天員會在旁邊的醫療間，完成140分鐘進行重力再適應後，會趕往附近機場飛往北京進行療養。官方宣佈，神舟二十三號載人飛船返回任務圓滿成功。

黎家盈何時能返回香港？據了解，航天員返航後恢復期約為3到6個月，以此推算，她若要返港與公眾見面，最快也要到明年中。

三名航天員會在旁邊的醫療間，完成140分鐘進行重力再適應後。

6：15

首名巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）順利出艙，他受訪表示，「言語無法描述，太空體驗的狀況，我的心留在太空，我非常感謝中國和巴基斯坦政府幫我們完成夢想。」

巴基斯坦代表團也有人員到達現場迎接他們首名航天員。

巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）順利出艙。

巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）受訪。（香港01）

巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）受訪。（香港01）

6：10

首名港產太空人黎家盈出艙，她抵達後滿面笑容並握住醫護人員的手。黎家盈表示能夠代表香港參與航天任務是她畢生的光榮，非常感謝祖國令她圓夢。她表示，此次太空之旅令她深深感受到香港和祖國始終同心同行，血脈相連，「祖國永遠是我們最堅實的靠山」。

黎家盈表示重新踏上樂土內心充滿激動和感恩，鼓勵港澳年輕人抬頭追夢埋頭努力，用粵語喊話稱「一起加油！」，黎家盈隨後前往一旁的醫療車檢查身體狀況和完成140分鐘進行重力再適應，她在擔架上滿面笑容，不斷揮手。

首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

首名港產太空人黎家盈出艙。（香港01）

6：01

航天員張志遠出艙準備工作完畢。航天員張志遠順利出艙。張志遠感謝地面團隊不分晝夜地守護以及家人默默理解和支持，感謝祖國給了我飛天圓夢的機會，自己未來仍會持續奮鬥。張志遠表示帶回來的禮物是小麥種子、麥穗、甘薯和薄荷葉，這些都是在天宮菜園親手種植帶回來的土特產。

航天員張志遠出艙揮手致意。

航天員張志遠出艙。

航天員張志遠出艙。

航天員張志遠出艙準備工作完畢。

5：50

神舟二十三號乘組回報，航天員張志遠、黎家盈、巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）回報身體狀況良好。

通報指，航天員身體狀態檢查正常。（香港01)

5：42

醫監醫保人員已進艙，正在對航天員進行身體檢查。通報指，航天員身體狀態檢查正常。

通報指，航天員身體狀態檢查正常。（香港01)

5：35

通報指艙門已打開。

工作人員放上國旗。（香港01)

通報指艙門已打開。

通報指艙門已打開。

通報指艙門已打開。

5：30

通報指正在組織開艙門。

通報指正在組織開艙門。（香港01）

通報指正在組織開艙門。（香港01）

5：26

通報指返回艙呈現傾倒狀態。航天員進行出艙準備。

搜救回收人員抵達現場並進行著陸狀態確認與出艙前準備的階段。（香港01）

通報指返回艙呈現傾倒狀態。（香港01）

搜救回收人員抵達現場並進行著陸狀態確認與出艙前準備的階段。返回艙在戈壁著陸後出現傾倒姿態並不罕見，後續會由空中與地面搜救分隊完成艙體安全檢查、穩固與照明保暖等作業，再協助航天員依序出艙。

5：20

返回艙著陸，展開飛船回收搜救工作。

返回艙著陸，展開飛船回收搜救工作。（香港01）

5：20

北京發出第四次落點預報。

神舟二十三號航天員朱楊柱將留軌繼續執行為期一年的在軌駐留試驗，與指令長湯洪波、太空人武毅一同觀看神舟二十三號另外兩位成員張志遠、黎家盈返程。（香港01）

5：09

主傘打開。返回艙發布第三次落點預報。飛船已順利度過再入大氣層氣動減速與「黑障」區階段，正式進入開傘後平穩下降，準備反推軟著陸的最後衝刺。

主傘打開。返回艙發布第三次落點預報。

主傘展開後可大幅降低返回艙下降速度，並配合後續接近地面時的反推發動機點火與緩衝系統，將落地衝擊控制在安全範圍內。內蒙古東風著陸場的空中搜救直升機與地面、照明及醫療保障分隊均已待命，準備在返回艙著陸後第一時間展開暗夜搜索、安全確認與航天員出艙處置。

主傘打開。返回艙發布第三次落點預報。

主傘打開。返回艙發布第三次落點預報。

5：08

返回艙預計於5時06分至5時36分著陸內蒙古東風著陸場，回收指令已經發出。

5：00

發動第二次落點預報。返回艙進入返回著陸階段，陸續經歷再入大氣層氣動減速、穿越「黑障」區及逐級開傘減速。

據了解，黑障區（Blackout Zone）是指太空船或返回艙在高速再入地球大氣層時，與空氣劇烈摩擦產生極高熱量，使周圍空氣電離形成等離子體鞘，進而吸收或反射無線電信號，導致飛行器與地面之間出現短暫無線電通訊中斷的高度區間。

返回艙進入返回著陸階段，陸續經歷再入大氣層氣動減速、穿越「黑障」區及逐級開傘減速。（香港01）

神舟推進艙外畫面。（香港01）

4：57

推進艙制動減速後與返回艙分離。神舟二十三號回報「明白！」

航天員張志遠、黎家盈、巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）即將返回地球，圖中可見黎家盈和其他航天員正專心閱讀。（香港01）

東風着陸場位於額濟納旗中南部、巴丹吉林沙漠腹地，緊鄰酒泉衛星發射中心，面積一萬多平方公里，人煙稀少，地勢平坦。（香港01）

4：42

發動第一次落點預報。落點預報是指地面測控與軌道計算系統，根據返回艙的實際軌道參數、制動點火數據、再入大氣層阻力與高空風場等條件，動態推算並通報返回艙預計降落的理論落點位置與坐標。

在返回著陸階段，落點預報是搜救回收行動最重要的「導航羅盤」，直接決定空中與地面搜救力量往哪裡走、怎麼布陣。

航天員張志遠、黎家盈、巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）返回地球，根據任務安排，航天員朱楊柱將留軌繼續執行為期一年的在軌駐留試驗，與指令長湯洪波、太空人武毅共同執行神舟二十四號載人飛行任務。（香港01）

神舟二十三號載人飛船在軌飛行撤離調姿。（香港01）

4：36

發動機關機，返回制動結束。黎家盈、張志遠巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）回報「身體狀況良好」。據了解，返回段是載人航天工程中最危險的環節之一，飛船以每秒數公里速度衝入大氣層，艙外是上千攝氏度熱流，中間有一段無線電中斷的黑障，直到降落傘打開、緩衝發動機點火。

神舟二十三號載人飛船在軌飛行撤離調姿。（香港01）

4：30 飛船調整姿勢並先與軌道艙分離

在地面指令控制下，飛船調整姿態並先與軌道艙分離；隨後再調整姿態讓推進艙朝前，由推進艙主發動機點火制動减速，使返回與推進組合體脫離原有軌道、進入返回軌道。

港產太空人黎家盈，圖為他啟程執行神舟二十三號任務畫面。（01直播）

根據FAA公布的航行警告（NOTAM），蘭州飛行情報區（ZLHW）已設立臨時限制區，從北京時間11月30日凌晨5時06分至5時36分，禁止所有飛機飛入。該時段與神舟廿三號返回艙的預定着陸窗口重合。

神舟二十三號與神舟二十四號乘組28日完成在軌交接儀式。期間神舟二十四號乘組向黎家盈送上一份名為「幸福」的神秘天宮禮物，祝願香港社會經濟繁榮發展，人民生活幸福平安，黎家盈接過禮物時致謝，形容這是一份來自天宮的珍貴禮物。根據任務安排，航天員朱楊柱將留軌繼續執行為期一年的在軌駐留試驗，與指令長湯洪波、太空人武毅共同執行神舟二十四號載人飛行任務。

截至29日，在神舟二十三號任務中擔任載荷專家的黎家盈，在軌駐留已達189天，刷新中國女性單次在軌時長紀錄。

中國載人航天工程新聞發言人張靜波讚揚黎家盈工作嚴謹認真、求真務實，指她在空間科學研究、技術試驗和科普授課等方面「很好完成了各項任務」；她與隊友主持「天宮課堂」港澳專場並演示微重力實驗，讓港澳同胞直觀感受祖國航天成就，厚植愛國情懷，並激勵年輕一代勇於探索航天夢。

黎家盈刷新中國女性單次在軌時長紀錄：