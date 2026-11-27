對於曾駕駛戰鬥機的巴基斯坦空軍飛行員穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）而言，通往太空最難邁過的一道門檻，並非嚴苛的航天訓練，而是學中文。



過去七個月，現年40歲的阿里在中國接受了離心機、生存與救援、緊急情況處置等一系列航天訓練，但他坦言，掌握中文才是真正的挑戰。



飛行乘組由湯洪波、武毅和巴基斯坦航天員穆罕默德·齊尚·阿里組成，湯洪波擔任指令長。（央視新聞）

中國載人飛船內，從開關標識、軟件介面到操作程序和語音提示，使用的都是中文。在距離地球數百公里的太空中，能否迅速理解指令、準確操作設備，可能關乎航天員的生命安全。

為此，阿里不僅苦練中文、熟記航天專業術語，還學唱中國歌曲、閱讀中國詩詞、練習書法和打乒乓球。

阿里表示自己現在已經可以用中文完成神舟飛船的各項檢查清單。（新華網）

星期二（11月24日）在酒泉衛星發射中心與媒體見面時，阿里還當場吟誦唐詩，以王之渙的「欲窮千里目，更上一層樓」形容自己在訓練中日復一日的進步，又借李白的「大鵬一日同風起，扶搖直上九萬里」，勉勵巴基斯坦的孩子勇敢追夢。

一天後，阿里與兩名中國航天員搭乘神舟二十四號載人飛船升空，進駐天宮空間站，成為中國載人航天史上首名外籍航天員。他將在空間站駐留約五天，開展多項科學實驗。

數千公里外的巴基斯坦首都伊斯蘭堡，當地天還未亮，數百名科學家、學生和政府官員星期三（11月25日）已聚集在航天機構總部，手持中巴兩國國旗，通過大屏幕見證火箭升空。

一名修讀物理學和天文學的巴基斯坦學生告訴法新社，光是看到火箭升空，她就起了一身雞皮疙瘩，從未想過自己這麼快就能見證本國航天員飛上太空。

2026年11月25日，在伊斯蘭堡的巴基斯坦空間和高層大氣研究委員會 (SUPARCO) 總部，一位巴基斯坦女性手持太空人穆罕默德·澤尚·阿里 (Muhammad Zeeshan Ali) 的照片，與其他人一起觀看神舟二十四號飛船發射到中國天宮空間站的任務。（Reuters）

中巴兩國多年來常以「比山高、比海深、比蜜甜」形容彼此的友誼。巴基斯坦空間技術研究所教授阿克巴爾藉此打了個比方：「（喜馬拉雅山脈）的最高高度是九公里，而今天，我們已經抵達400公里的高度。」

為何是巴基斯坦？

回顧中巴數十年來的合作歷程，中國空間站迎來的首名外籍航天員是巴基斯坦人，可能並不意外。

作為全天候戰略合作夥伴，中巴長期在軍事和經貿領域保持密切合作。中國是巴基斯坦最大的武器供應國，中巴經濟走廊也是「一帶一路」倡議下最具代表性的合作項目之一。

但鮮為人知的是，兩國在航天領域的合作也已持續數十年。

圖為中國太空人湯洪波（中）、武毅（左）和巴基斯坦太空人穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）在進行空間站操作訓練。（新華社）

早在1990年，中國就協助巴基斯坦發射首顆衛星。巴基斯坦2023年加入中國與俄羅斯主導的國際月球科研站合作項目，該國研製的月球車也預計於2028年前後搭乘中國探測器前往月球。

但相較於衛星和探測器發射，載人航天合作對兩國互信的要求更高。

國際軌道網關諮詢公司董事經理柯西奧接受英國《衛報》採訪時指出，巴基斯坦讓本國航天員搭乘中國製火箭升空，體現對中國的高度信任；中國允許外籍航天員深入接觸自身載人航天體系，也涉及安全考量。

新德里電視台（NDTV）引述印度退役準將納朗分析，中國選擇關係最密切的夥伴之一開展首次中外航天員聯合飛行，本身就釋放了重要的外交信號。

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

中巴長期積累的戰略互信，為此次載人航天合作創造了條件。但邁出這一步，雙方也各有現實考量。

對巴基斯坦而言，在尚不具備自主載人航天能力的情況下，藉助中國成熟的航天體系，將本國航天員送上太空，是培養航天人才、積累空間科研及在軌任務經驗的一條可行路徑。

但納朗指出，阿里並非擔任航天駕駛員，巴基斯坦能從中獲得的載人航天操作經驗仍相對有限。

對首次接納外籍航天員的中國而言，選擇一個政治互信程度高、已有多年航天合作基礎的夥伴，則有助於降低首次國際載人航天合作面臨的不確定性，並為今後與更多國家開展載人航天合作探路。

北京航天外交

過去數十年，中國航天發展的重點之一，是突破關鍵技術瓶頸、建立自主航天體系，縮小與美俄之間的技術差距。但隨着中國航天實力不斷躍升，北京近年似乎也越來越重視航天合作的外交價值。

圖為中國太空人湯洪波（中）、武毅（左）和巴基斯坦太空人穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）在進行空間站操作訓練。（新華社）

中國國家國防科技工業局黨組2016年在《人民日報》撰文，提出要深化航天國際合作，服務國家政治外交大局，並「積極參與國際空間行為準則的制定，增強國際航天事務的影響力和話語權」。

中國外交部今年10月發布的《關於加強外空治理的中國立場》進一步提出，要「重視發展中國家在外空領域的能力建設和應用需求，積極開展聯合研究、技術合作、人員培訓等項目」。

文件還呼籲在外空全球治理中避免任何歧視性、排他性安排，「提升發展中國家代表性和發言權」。

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

2022年建成的天宮空間站，正是北京推進航天國際合作的重要平台。早在空間站建成的三年前，中國與聯合國就已公布首批入選中國空間站國際合作計劃的九個科研項目，涉及17個國家。

從這個角度看，中巴航天員此次在天宮空間站握手，不僅標誌着兩國合作向新領域延伸，也是北京嘗試將航天技術優勢轉化為外交影響力的一次實踐，以期在未來國際太空規則的制定中積累更多談判籌碼。

張志遠拉住齊尚·阿里的手協助他進入「天宮」，眾人見狀立即上前擁抱。（央視新聞）

張志遠拉住齊尚·阿里的手協助他進入「天宮」，眾人見狀立即上前擁抱。（央視新聞）

中國積極拓展航天外交的同時，運行多年的國際空間站已進入退役倒計時。美國雖計劃由商業航天企業建造和運營新一代空間站，但這些項目能否在國際空間站2030年退役前順利接棒，仍是未知數。

英國《衛報》引述長期關注中國航天計劃的記者瓊斯預計，如果西方商業空間站未能及時接替，中國天宮空間站可能在一段時間內成為近地軌道唯一長期有人駐留的空間站。

屆時，對於希望開展太空科學實驗或載人航天任務、卻不具備相應技術能力的國家而言，與中國合作的吸引力或將進一步增強。

柯西奧預計，繼巴基斯坦後，巴西、埃及等國也可能尋求機會，讓本國航天員參與中國的載人航天任務。

由此看來，中美新一輪航天競爭的看點，或許已不再只是兩國誰能率先實現新一輪載人登月、誰能掌握更先進的航天技術，也在於誰能為更多國家打開通往太空的大門，並藉此擴大自身在國際航天事務中的影響力。

神舟二十四號載人飛船08時18分發射。（香港01直播截圖）

不過，巴基斯坦畢竟是中國關係最密切的戰略夥伴之一。北京能否將建立在深厚戰略以及政治互信基礎上的中巴航天合作，拓展至外交立場和戰略利益各異的國家，是中國航天外交接下來面臨的考驗。

但至少，阿里的經歷已向有志於飛上太空的航天員展示了一種新的可能：通往太空的道路不止一條，除了學英文，如今還可以學中文。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

