11月28日下午，神舟二十三號與神舟二十四號乘組在中國空間站舉行交接儀式，同時這也意味著首位香港航天員黎家盈已完成全部任務，即將凱旋！公開資料顯示，黎家盈，張志遠及巴基斯坦籍航天員齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali），預計明日（30日）凌晨5時左右乘坐神廿三返回艙，降落內蒙古東風着陸場。



11月28日，神舟二十三號與神舟二十四號航天員乘組舉行交接儀式。（央視新聞）

武毅送「幸福」神秘禮物 祝港人生活幸福平安

據新華社，臨別前，神二十四乘組向即將返航的隊友送上神秘天宮禮物。航天員武毅對黎家盈說：「我的這份禮物名叫幸福，是送給家盈的，包涵了對香港社會經濟繁榮發展、人民生活幸福平安的祝福送給你。」

黎家盈致謝回應：「謝謝這份來自天宮珍貴的禮物。」阿里亦表示：「這份友誼牢不可破。」

根據美國聯邦航空總署（FAA）公布的航行警告（NOTAM），蘭州飛行情報區（ZLHW）已設立臨時限制區，從北京時間11月30日凌晨5時06分至5時36分，禁止所有飛機飛入。該時段與神舟廿三號返回艙的預定着陸窗口完全重合。

蘭州飛行情報區（ZLHW）已設立臨時限制區，從北京時間11月30日凌晨5時06分至5時36分，禁止所有飛機飛入。（FAA截圖）

蘭州飛行情報區（ZLHW）已設立臨時限制區，從北京時間11月30日凌晨5時06分至5時36分，禁止所有飛機飛入。（FAA截圖）

摸黑着陸極寒 無人機「天幕補光」

為何挑在夜裏返回？專家解釋，飛船返回窗口是精密計算的時間表，這次剛好落在夜間。因應着陸場全黑及極寒環境，當局將安排無人機升空進行「天幕補光」，並出動指揮車、搜索車及5架直升機（包括醫監醫救機）待命。

中國的北斗衛星、測控站、紅外探測及雷達捕捉等保障監控網絡，將全程盯着返回艙動向，確保安全出艙。目前，東風着陸場已於11月26日完成最後一次全系統綜合演練。

神舟二十三號朱楊柱留軌一年 張志遠任指令長

據此前報道，交接儀式上，雙方移交了空間站鑰匙。按計劃，神二十四乘組指令長湯洪波、武毅及航天員朱楊柱將繼續留守。

朱楊柱將留軌完成一年期在軌駐留試驗，他與相處半年的黎家盈、張志遠握手道別：「祝願我們好搭檔一路平安、一切順利，我們明年北京見。」今次神二十三返回任務，將由張志遠擔任指令長。