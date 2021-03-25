製人民幣的原料是新疆棉花？　網民：棉花和錢都讓我感覺暖洋洋的

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-25 21:01

H&M、Nike等多品牌有關「抵制新疆產品」的聲明在網絡流傳後，掀起一片嘩然。關於新疆棉花的話題熱度在微博等平台亦一直未有退減。 今日（25日），官媒《人民日報》在微博分享了一則「冷知識」：「人民幣的主要成分來自棉花」。有網民對此表示，「怪不得棉花和錢都讓我感覺暖洋洋的」。

官媒《人民日報》在微博分享了一則「冷知識」：「人民幣的主要成分來自棉花」。（網上圖片）

眾所周知，製作人民幣的原材料是紙，但製作這種紙的原料是什麼呢？有猜測指是竹子，亦有猜測說是木漿。據悉，印製人民幣用的鈔票紙是一種專用於鈔票印刷的水印紙，其主要原料為95%的棉、約3%的木材，以及其他化學材料。

據了解，產自新疆石河子的棕色棉花就是製作人民幣的主要原料，石河子的棉花主要由兵團負責種植採收，每年收穫的棉花需要9000輛卡車才能夠運輸完。經過碾壓後，棉花就會被送到造紙廠加工成造幣的紙張。而棉花製作出的紙張的防水能力也較木漿紙的防水能力強。正因如此，僅0.08毫米厚的人民幣亦能達到非凡耐度。

據悉，內地2020-2021年度棉花產量約為595萬噸，其中，新疆棉產量520萬噸，佔內地產量比重約87%。

官媒《人民日報》在微博分享了一則「冷知識」：「人民幣的主要成分來自棉花」。（新華社）

得知人民幣的主要成分來自棉花後的網民表示：

「以後也不用被子了，冬天我就取個幾十萬蓋身上取暖」。 「我說怎麼看到紅紅的鈔票，心裡就暖洋洋的」。 「所以抵制中國棉花就等於抵制人民幣」。 「之前真的不知道，漲知識了」。 「耐磨耐劃耐腐蝕耐水洗，就是不耐花」。 「有些品牌別來賺含有新疆棉的人民幣了吧」。 「努力賺錢就是支持新疆棉花」。

（人民日報/綜合報道）