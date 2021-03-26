新疆棉｜H&M遭抵制　胡錫進：想討好西方市場就別怪中國網民聲討

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-26 15:02

H&M、Nike、adidas等國際品牌拒用新疆棉的聲明被翻出後，在內地觸發「抵制潮」。《環球時報》總編胡錫進在微博連發多篇文章點評稱，當中西意識形態衝突嚴重加劇的時候，跨國公司在不同市場之間迴旋平衡註定會變得困難。 他指出，既然這些公司為了西方的政治正確，犧牲了對中國消費者的安撫，就不能怪中國互聯網輿論場嚴厲。

H&M、Nike、adidas等國際品牌拒用新疆棉的聲明被翻出後，在內地觸發「抵制潮」。圖為北京一間H&M門店。（路透社）

胡錫進：中國網民有權利表達憤怒

胡錫進表示，H&M之所以讓中國網民們憤慨，是因為該品牌關於新疆問題的聲明太突出主動。隨後Nike、adidas等品牌也被翻舊賬，胡錫進稱這是任何消費群體受到冒犯時都會做出的反應。「中國網民們有權利扒這些西方公司對新疆事務的無禮表態，也有權利表達憤怒。」

他強調，當中西意識形態衝突嚴重加劇的時候，跨國公司在不同市場之間迴旋平衡註定會變得困難。但不能讓中方一味後退來為那些公司網開一面，使它們得以在西方「政治正確」，中國消費者用尊嚴受損來為其埋單。

胡錫進又認為，多間外企遭到中國網民的聲討，與中國擴大對外開放毫不矛盾，也不應定義成「政治打壓」。「更應該把它看成市場過程，這是廠家和產品取悅消費者繞不開的環節，讓市場規律來決定這種碰撞的結果。」

內地2020-2021年度棉花產量約為595萬噸，其中新疆棉產量520萬噸。（新華社）

中國服裝品牌或成最大贏家？

胡錫進繼續指出，從過去的情況看，中外發生嚴重摩擦，觸及到中國消費者感情，大多產生了市場後果。他舉例說明，中韓發生衝突期間，韓國汽車在華銷售從此一蹶不振。而早前在中日釣魚島危機之後，日系高端汽車在中國的美譽度大受影響，德國車的品牌形象全面鞏固。

因此他估計，這一次新疆棉危機將會成為中國服裝品牌翻身的重要契機，而外國品牌則面臨在中國市場的考驗。

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「圍繞新疆的對立升級很可能剛開個頭」

胡錫進還說，美國當前的着力點就是把盡可能多的國家和企業拉入對新疆的制裁，促進新疆「種族滅絕」標籤的持續發酵，推動其在西方對華政治話語中變得無處不在。因此中國必須在世界範圍內給新疆局勢正名。

他認為，圍繞新疆的對立升級很可能剛開個頭。「中國人要看清這場鬥爭的實質，了解美國在如何預設戰場，謀劃我們應如何粉碎它的如意算盤。」