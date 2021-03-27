HUGO BOSS刪除支持新疆棉花帖文　發英文聲明重申不容忍強迫勞動

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-03-27 10:40

多個國際服裝品牌因為拒絕使用新疆棉花引起爭議，中國內地掀起抵制浪潮。德國品牌HUGO BOSS曾於微博發文表示將繼續採購新疆棉花，但帖文後來被刪除。公司3月27日發布英文聲明，重申沒有從直接供應商採購任何來自新疆的商品。

HUGO BOSS 3月25日發文指，多年來「一直尊重一個中國原則，堅決捍衛國家主權和領土完整」，「與許多優秀的中國企業建立了長期合作，並將繼續保持」。聲明提到，新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一，「將繼續採購和支持新疆棉花」。

路透社報道，公司26日指出上述帖文未經授權發布，帖文目前已經刪除。公司發言人韋斯特曼（Carolin Westermann）回覆路透社查詢表示，英文版的聲明是公司官方立場，強調沒有從直接供應商採購任何來自新疆的商品。聲明也提到，公司不容忍強迫勞動。英文版聲明未有標明日期。

德國服裝品牌HUGO BOSS透過微博發文更新有關使用新疆棉花的立場。（微博截圖）

H&M、Burberry、Nike和Adidas等公司都因為表明拒絕使用新疆棉花面臨抵制。 Zara母公司盈迪德公司（Inditex）、North Face母公司VF服裝公司（VF Corp）、Tommy Hilfiger母公司PVH和Abercrombie & Fitch的網站分別曾刊出關注新疆強迫勞動的情況，但現時已經撤走。

其他受影響品牌包括New Balance、Under Armour、Tommy Hilfiger、Converse、Puma和迅銷公司（Fast Retailing）的Uniqlo。迅銷發言人證實Uniqlo的中國品牌大使已經終止合約，並指只會採購可持續的棉花，立場沒有改變。