新疆棉花｜蔡依林遲遲未表態遭陸網民抨擊　演唱會贊助今已撤PUMA

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-27 18:02

新疆棉花風波持續，兩岸三地多名知名藝人均陸續與涉事品牌割席，包括許光漢所代言的PUMA。不過同為PUMA代言人的台灣女星蔡依林，卻因遲遲未表態，導致不少大陸網民到其工作室微博抨擊。 今日（27日），蔡依林吧官方微博、蔡依林官方粉絲團分別發布微博，表示蔡依林2021年世界巡迴演唱會贊助單位已換掉PUMA。

自3月24日起，不少大陸網民便對PUMA大中華區代言人蔡依林遲遲未表態表示不滿，紛紛到其工作室、個人的微博炮轟，「當你的台灣巨星吧！滾出大陸」、「去美國發歌吧」。

及至今日，蔡依林吧官方微博、蔡依林官方粉絲團均在微博表示，蔡依林2021年世界巡迴演唱會贊助單位已換掉PUMA彪馬，同時對歌迷的關心與支持表達感謝。

據ETtoday報道，蔡依林4月將在台北小巨蛋開唱，有網民發現，一開始蔡的演唱會海報上的贊助商還包括PUMA，今日卻已不見PUMA字樣。對此Puma台灣回應指：「這次加場演場會我們收到贊助邀請的時間是比較臨時，雖然贊助合作內容後來持續在討論中，但因年度活動預算已抵定，無法臨時調整挪動，所以才這一次的加場演唱會才會無法合作。」

另一方面，大陸FILA表態支持新疆棉花並退出「良好棉花發展協會」（BCI）後，台灣FILA發最新聲明表示，由於FILA採取各市場代理商營運模式，故兩岸品牌經營權分屬不同公司，大陸FILA表態和退出BCI屬於當地市場決策。至於台灣FILA皆採用台灣本土製作的棉質布料，其原料來自南亞。

台灣FILA發最新聲明表示，台灣FILA皆採用台灣本土製作的棉質布料，其原料來自南亞。（Facebook）

（綜合報道）