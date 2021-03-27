新疆棉花｜Nike新鞋逾34萬人預購1秒售罄　網民：真的好丟人

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-27 15:44

由H&M、Nike、Adidas等多個品牌「抵制新疆棉」所引發的風波持續發酵，內地大量網民近日亦不斷揚言要抵制有關品牌。然而Nike昨晚（26日）在網上舉辦「折扣好貨立即選購」活動販賣鞋款，結果開賣前已有34.6萬人預約，正式開賣時更1秒極速售罄，引發網民熱議，「嘴上說不要，身體還是很誠實」。

據了解，Nike昨日於電商平台京東舉行預購活動，球鞋定價為699元人民幣，結果一款40碼的女裝Nike Dunk Low運動鞋在開賣之前就已經有33.7萬人預約，另一款37.5碼的更是達34.6萬人預約，結果當6時正一開賣，鞋款1秒就被掃蕩一空，全部碼數均顯示缺貨。

而在前日（25日），另一款在天貓開售的Air Jordan 4 Retro AJ4復刻男子運動鞋情侶款，也在6時正式開賣幾秒鐘過後，全部200多雙新鞋被搶完。

事件引發了不少網民熱議：

真的好丟人NBA那事兒簡直歷歷在目。 我以為全中國人民都一條心。 無語了，嘴上愛國，現實瘋搶。 大家的心態是：哇，這次終於不會有那麼多人跟我搶鞋啦。 拿起鍵盤在網絡上對代言的明星重拳出擊，放下鍵盤現實裡唯唯諾諾等降價。

今次風波起始於本月24日，H&M集團去年發布的一份有關「抵制新疆產品」的聲明在內地社交平台流傳，隨後掀起熱議。該聲明提到H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報道深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控，「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料」。

無獨有偶，Nike等多個品牌亦曾發表同類聲明，其中Nike指出對新疆的強迫勞動的報導感到關注，又提到Nike公司不直接採購棉花或其他原材料，但持續關注在原材料層面的可追溯性。

事件隨即引發兩岸三地藝人的割席潮，包括彭于晏、陳奕迅、楊穎（Angelababy）、陳立農、王嘉爾、宋妍霏、趙露思、張鈞甯、彭昱暢、丁禹兮、任敏、金晨、邱天、王源、井柏然、倪妮、王一博、宋茜、許光漢、歐陽娜娜、張藝興、陳偉霆等多名藝人陸續與涉事品牌終止合作。

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（綜合報道）