新疆棉花｜傳亞馬遜封殺中國棉製品　疑原料來自新疆就下架

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-27 16:29

H&M等多個國際品牌因發聲明拒用新疆棉，而在內地遭到抵制潮。另一方面，據官媒《環球時報》今日（27日）報道，美國知名電商平台亞馬遜疑似將許多來自中國的棉製品下架。目前《香港01》已嘗試聯絡亞馬遜方面核實，尚待回覆。

據《環球時報》報道，豆瓣網昨日（26日）有名為「窩瓜怪」的網民發帖稱，有通過亞馬遜平台向美國出口棉製品的中國商家透露，亞馬遜正要求中國的出口商提供其棉製品不包含新疆棉花的證明。據一份疑似發予中國出口商的文件顯示，亞馬遜指出由於中國85%的棉花都來自新疆，故有客人要求中國商家須證明棉花並非來自新疆，否則相關棉製品很可能被美國海關扣下。

該網民提供的另一組聊天截圖則顯示，有疑為中國商家表示，一般賣家根本無法提供這種保證出口產品不含新疆棉花的證明，結果他們在亞馬遜上出售的棉製品，如男用浴巾都被亞馬遜下架。

目前上述說法未獲亞馬遜官方證實，不過報道指出，美國前總統特朗普早在今年1月13日已以涉及強迫勞動為由，全面封殺來自新疆的棉花等產品，而《華盛頓郵報》2月22日一篇報道更指出，美方的做法直接導致許多中國的棉花和棉製品出口商遭美國買家取消訂單，一些使用中國棉花境外廠商也中止了與境內棉花廠家合作，因此上述網民爆料的情況絕非空穴來風。

（環球網）