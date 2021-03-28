新冠疫苗｜全國累計接種超1億劑次　江蘇年內實現70%人群覆蓋

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-28 15:25

內地正加快推進新冠病毒疫苗接種工作。據國家衛健委3月27日消息，截至3月26日，全國各地累計報告接種新冠病毒疫苗9747.0萬劑次。 作為史上最大規模的一次疫苗接種行動，雖然在各地的接種進度不一，但江蘇、廣西、安徽、寧夏、甘肅多個省份已開始制定階段性接種目標，以今年6月底及年末為主要時間節點。其中，江蘇目標是在年內實現70%人群覆蓋。

接種人群超過70% 可達到群體免疫

此前，國務院聯防聯控機制新聞發布會上，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，疾病的傳染性不一樣，傳播係數也不一樣，建立起來免疫屏障的閾值也不一樣。根據前期研究的結果，新冠病毒的人群免疫力閾值在70%左右。王華慶表示，當人群中的接種率達到非常高的程度時，就會建立起免疫屏障。

新冠肺炎疫苗接種累計突破一億次。（資料圖片）

江蘇省將目標定在今年末完成5600萬人的接種，人群覆蓋率達到70%到80%。據江蘇廣電總台3月26日消息，今年4月底前，江蘇省將完成3500萬人的新冠疫苗首劑次接種，6月底前，完成這部分人群的第二劑次接種。預計到今年年末，將完成5600萬人的接種，人群覆蓋率達到70%到80%，可以形成免疫屏障。據悉，截至3月25日，江蘇省已累計接種新冠疫苗392萬劑次，接種者達到265萬人。

廣西年內實現6成人口接種

另據《廣西日報》消息，預計到6月底，為邊境口岸、海關、移民等感染和疾病傳播風險高的2000萬（含已接種重點人群）重點人群接種新冠疫苗；下半年目標人群數量約1000萬人。據廣西政府網站最新數據，廣西常駐人口4960萬人。由此推算，廣西到年末將有約60%的人口接種。

甘肅省衛生健康委則指，甘肅省常住人口為2647.42人，要實現疫苗接種70%至80%的人群全覆蓋，接種人數就要達到2054.40萬人。甘肅省規劃今年上半年完成常住人口40%、1058.97萬人接種；下半年則要完成常住人口23.57%、624.03萬人的接種。而據《蘭州日報》消息，甘肅蘭州市最終接種人數要達到281萬人，今年全年需要完成230.46萬人的接種任務。

江蘇計劃在年內實現70%人口接種新冠肺炎疫苗。（澎湃新聞）

此外，根據安徽省近日制定的接種方案，預計至6月20日，安徽省40%以上的常住人口將完成新冠病毒疫苗接種。另據寧夏廣電新聞中心3月19日消息，寧夏到6月底前，將完成不低於40%人口的疫苗接種，至少接種280萬人、560萬劑次。

東莞下半年接種滿60歲人群

儘管有些省份還沒有公布新冠疫苗接種目標，但在市一級已經開始行動。廣東省東莞市衛健委指出，東莞將在6月底前，完成轄區18至59歲人群新冠病毒疫苗接種工作；7月至12月底，將再有序穩妥推進60歲及以上老年人（目標人群數量約41萬人）和基礎性疾病患者等高危人群接種。

廣州市則將目標定在上半年要完成18至59歲人群約1112萬人接種。據《廣州日報》3月19日消息，當前廣州市已有65萬多人接種了新冠疫苗，接種針次突破100萬劑次。

而據「健康太原官微」3月26日消息，山西太原市將按照常住人口總數的40%，6月底前預計完成178.51萬人接種工作。據悉，截止3月25日，太原市10個縣市區累計接種新冠疫苗29萬餘劑次。此外，遼寧大連市衛健委也公布，5月底前完成全市18至59歲約300萬人群疫苗接種，啟動60歲以上老年人接種；6月至8月，持續推進60歲以上老年人、基礎性疾病患者等重症高風險人群接種。

（綜合報道）