新冠疫苗｜台灣澄清不會採購大陸疫苗　但擬對接種者縮短入境檢疫

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-28 12:57

台灣當局早前一直對外宣稱，將不會訂購產自中國大陸的新冠疫苗。但與以往不同的是，台灣行政院長蘇貞昌上周六（27日）表示，若陸製新冠疫苗符合世界標準、買得到及能夠合法進口，則不因政治排斥。 此言一出引發外界討論，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中隨後向《聯合報》解釋稱，會在放寬邊境管制時，承認大陸疫苗，即接種過大陸疫苗的入境者，亦可以申請將居家檢疫日數減至七日，這樣做是避免外界批評政治干預防疫。 台灣法律目前未開放進口大陸製造的疫苗。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞同日在記者會上澄清，承認大陸疫苗接種證明，不代表台灣會修法購買中國大陸疫苗使用。

中國大陸至今接種了將近一億劑新冠疫苗。（AP）

全球各地都已開始接種新冠疫苗，在台灣，未來施打證明能不能解禁邊境，中央流行疫情指揮中心初步規劃「類商務模式」，有可能在檢疫第7天自費篩檢PCR與抗體，合格才能放行，不會排除任何疫苗廠牌，如果施打中國大陸疫苗，篩檢通過一樣可縮短檢疫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，中國大陸疫苗不僅在當地使用，其他國家也有輸入，不論當地民眾或台灣人，很可能沒有其他疫苗可以選擇，「我們要讓當地台灣人有一條回家的路」，目前初步構想，如果有施打疫苗能夠有證明，可能比照目前商務入境，在居家檢疫可以自費篩檢PCR與抗體。

台灣行政院長蘇貞昌稱，若陸製新冠疫苗符合世界標準及能夠合法進口，不因政治排斥。（中央社）

行政院長蘇貞昌此前表示，對待任何疫苗都只有一個態度——「維護國民健康第一，要買得到、符合世界標準及能合法進口」。他說，「有注意、關注中國疫苗，只要符合這些標準，不因政治而有任何排斥」。

外界解讀台灣有望修法開放採購大陸疫苗，對此，羅一鈞指出，縱使開放持新冠疫苗接種證明，可縮短入境居家檢疫，也不代表台灣會修法購中國大陸疫苗使用，目前所有常規疫苗，例如麻疹，台灣所使用均為非中國大陸生產，但部分在中國大陸出生或成長的民眾，在對岸接種常規預防疫苗，回台灣可以註記曾經施打。

（綜合報道）