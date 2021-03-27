新冠疫苗｜台灣擬承認陸製疫苗　蘇貞昌：若符合標準不因政治排斥

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-27 12:47

台灣當局早前一直對外宣稱，將不會訂購產自中國大陸的新冠疫苗。但與以往不同的是，台灣行政院長蘇貞昌今日（27日）表示，若陸製新冠疫苗符合世界標準及能夠合法進口，則不因政治排斥。

台灣行政院長蘇貞昌稱，若陸製新冠疫苗符合世界標準及能夠合法進口，不因政治排斥。（中央社）

據《中央社》報道，蘇貞昌說，維護民眾健康是接種疫苗的重要的態度，他希望台灣製造的新冠疫苗可以早日研發成功，也希望台灣可以進口到好疫苗。「有注意、關注中國疫苗，只要符合這些標準（世界標準、合法進口標準），不因政治而有任何排斥。」

另據《聯合報》報道，台灣衛福部部長陳時中表示，為避免外界批評「政治干預防疫」，擬承認陸製新冠疫苗。而台商如果提出科興疫苗等接種證明，就可減少居家檢疫天數，從目前14天減為7天，但出關前須檢驗中和抗體濃度，達標準就能結束檢疫。

台灣衛福部部長陳時中說，擬承認陸製新冠疫苗。

而陳時中較早前曾表示，因長期以來對中國大陸的製程有疑慮，加之陸製的許多疫苗都曾曾出現問題，因此台灣一直未有開放中國大陸製血清、血液製劑和疫苗進口。他還稱，「中國（大陸）疫苗對我們來說並沒有特別的吸引力。」

（中央社/聯合報）