新冠疫苗｜內地公布首版接種指南：以往感染者可在半年後接種1針

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-29 16:08

國家衛健委今日（29日）公布《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》（下稱「指南」），指南推薦18歲及以上人群接種疫苗，又指如果無法使用同一個疫苗產品完成接種時，可採用相同種類的其他生產企業的疫苗產品完成接種。

新冠肺炎疫苗接種累計突破一億次。（資料圖片）

在60歲及以上人群方面，指南指，目前內地4個附條件批准上市的新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗研究納入該人群的數量有限，暫無疫苗對該人群的保護效力數據。但Ⅰ/Ⅱ期臨床研究數據顯示，該人群疫苗接種安全性良好，與18-59歲人群相比，接種後中和抗體滴度略低，但中和抗體陽轉率相似，提示疫苗對60歲以上人群也會產生一定的保護作用，建議接種。

在18歲以下人群方面，指南指，目前已有的疫苗尚未獲得用於該人群的臨床試驗數據，暫不推薦18歲以下人群接種。

以往感染者可在半年後接種1針

指南指，現有研究數據表明，新冠肺炎感染後6個月內罕見再次感染發作的情況。既往新冠肺炎感染者（患者或無症狀感染者），在充分認識基礎上，可在6個月後接種1劑。

指南又指，如果在接種後懷孕或在未知懷孕的情況下接種了疫苗，基於對上述疫苗安全性的理解，不推薦僅因接種新冠病毒疫苗而採取特別醫學措施（如終止妊娠），建議做好孕期檢查和隨訪。對於有備孕計劃的女性，不必僅因接種新冠病毒疫苗而延遲懷孕計劃。

接種後不建議檢測抗體

在注射新冠疫苗方面，臨時不推薦與其他疫苗同時注射。其他疫苗與新冠疫苗的接種間隔應大於14天。當因動物致傷，外傷等原因需要注射瘋狗症疫苗、破傷風疫苗、免疫球蛋白時，可不考慮與新冠疫苗的植入間隔。

指南又指，在疫苗接種前無需進行新冠病毒核酸及抗體檢測；接種後也不建議常規檢測抗體作為免疫成功與否的依據。