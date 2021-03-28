新冠疫苗｜國藥：接種9個月後仍有一定水平抗體　正研發加強針

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-28 18:53

國務院聯防聯控機制今日（28日）召開新聞發布會，介紹新冠疫苗接種與供應保障有關情況。 與會的國藥集團中國生物副總裁張雲濤透露，從現有抗體監測數據而言，接種者接種疫苗9個月後，體內抗體還有一定水平。目前，國藥集團已設計新冠疫苗加強針，有望提升抗體持久性。

張雲濤介紹，有一部分人作為疫苗的先鋒隊接種現在上市的新冠滅活疫苗。國藥集團持續監測有關人士體內抗體的變化數據，目前已經獲得了9個月的抗體監測數據。數據顯示，接種疫苗9個月後，體內抗仍有一定水平，後續將持續加強監測。

張雲濤透露，國藥集團設計新冠疫苗加強針，有望提升抗體持久性。（中國網）

國藥研發加強針，或提高抗變異能力

他表示，目前觀察到的疫苗有效持久性、保護持久性，以及中和抗體持久性水平均在半年左右。國藥集團在後續的整體設計的臨床過程中設計了加強針接種，觀察抗體持久性和保護力水平。

目前初步的結果顯示，加強針可以有效提升中和抗體滴度，有效提升抗體持久性，並有效提高疫苗抗變異的能力。未來，加強針將在海外開展三期臨床研究，以持續觀察抗體持久性、保護持久性。至於未來民眾是否需要接種加強針，或何時接種加強針，仍有待三期臨床的研究結果出爐再定。

病毒小變異不影響疫苗抗原性

歐美多個國家均發現變種病毒，不禁令人關注新冠疫苗是否可有效對抗。張雲濤表示，國藥集團高度關注病毒變種問題，並持續檢測在中國已經上市的全病毒滅活疫苗的抗病毒變異能力。國藥集團將旗下生產的兩款滅活疫苗，與南非、英國發現的毒株，以及國內不同地區、不同流行區發現的10多種毒株進行交叉綜合實驗，結果顯示國藥兩款滅活疫苗產生的中和抗體，對上述毒株都有很好的中和作用。

他又指出，病毒的小變異並不會影響疫苗的抗原性，只要病毒沒有產生保護性抗原的變異，疫苗就會有效，尤其是全病毒滅活疫苗。

抗體非疫苗唯一保護指標

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹，疫苗本身有預防感染、發病、重症和死亡的作用。不過，抗體並非疫苗唯一的保護指標，其實在疫苗發揮作用的過程中仍有其他因素發揮作用，因此專家後續將對疫苗的持久性及保護效果作出相關研究。

王華慶指出，抗體並非疫苗唯一的保護指標，專家未來將對疫苗的持久性及保護效果作出相關研究。（中國網）

新生兒何時接種新冠疫苗？

近期，國外出現新生兒感染新冠肺炎的病例。針對新生兒是否有必要接種新冠疫苗，王華慶指出，對於18歲以下人士接種新冠疫苗，目前尚未有比較系統的三期臨床數據，但中方會基於疫情防控的需要和臨床數據不斷完善接種策略。

據此前報道，國內現階段主要為18至59歲的人群，以及有需要且身體健康的60歲及以上長者接種新冠疫苗。