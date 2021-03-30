吳尊友：歐美靠感染及接種「雙輪驅動」　能較快實現群體免疫

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-03-30 15:35

歐美疫苗接種進一步加速，有歐盟官員稱群體免疫「曙光在望」。中國疾控專家吳尊友表示，疫苗推出後，歐美等國家通過「自然感染+疫苗接種」的「雙輪驅動」，能較快實現群體免疫；而中國因人口基數過大的原因，群體免疫不佔優勢，呼籲儘快提升接種率。

圖為中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（資料圖片）

3月27日，中國疾控中心首席科學家吳尊友在國家衛健委於海口舉辦的「疾控傳播能力提升年活動」做主題演講時表示，在沒有疫苗時，全球與新冠肺炎的首輪遭遇戰，中國採用圍堵策略成為贏家。

然而他指出，中國人口基數過大，通過疫苗實現群體免疫，相較於歐美等國家通過「自然感染+疫苗接種」的「雙輪驅動」，在全球競爭中沒有特別優勢，他希望中國能儘快提升疫苗接種率。

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中國武漢在2019年年末爆發新冠疫情，當時擁有1200萬人的武漢市被全面封鎖，隨後，中國在全境範圍採取全方位圍堵策略。疫情穩住後，去年下半年以來，中國各地又出現零星疫情，當局仍採取封鎖戰略，黑龍江、河北等地曾全面封城。

吳尊友指出，現在全球防控進入疫苗時代後，戰勝新冠最終還要依靠疫苗。他還表示，圍堵策略將不再是中國主要防控戰略，但仍將在局部範圍內應用。

近期北京開始加快疫苗接種進度，據內地媒體消息，江蘇、廣西、安徽、寧夏、甘肅等多地制定了新冠疫苗接種階段目標。官方稱，中國每日最大接種能力已超過1000萬劑。根據國家衛健委公布的數字，中國疫苗接種已超過一億劑次，但接種率只有7.1%，遠遠低於專家認定的全民接種達到80%才能實現群體免疫的效果。

英國廣播公司（BBC）3月23日報道指，迄今為止至少135個國家總共注射了4.5億劑疫苗。美國、中國和印度注射疫苗劑數最多，分別是1.24億劑、7500萬劑、4500萬劑。

報道稱，歐美幾乎所有國家都已開始大規模接種疫苗，但非洲只有少數國家開始推廣，不少地方還在等候第一批疫苗運抵本國。