新冠疫苗｜鼓勵更多人接種　深圳宣傳標語「一起苗苗苗苗苗」爆笑

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-30 12:28

截至周一（3月29日），內地一線醫務人員已基本完成新冠疫苗接種。各地衛健部門正加快推進醫務行業的新冠疫苗接種，醫務人員按照應接盡接的原則有序迅速實施。 另外，隨著內地新冠疫苗接種工作的推進，為了鼓勵更多人接種疫苗，不少「洗腦」宣傳標語在現實生活中出現並在網絡走紅。例如深圳市的一條標語將網紅歌曲《學貓叫》的歌詞改編成，「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」，一度登上微博熱搜榜，引發不少網民的熱議評論。

3月29日，深圳市南山區南山文體中心的臨時接種點，居民排隊接種新冠疫苗。（新華社）

據《央視新聞》消息，黑龍江省黑河、綏芬河等邊境口岸城市已完成全部醫務人員接種，黑龍江全省正在重點推進鄉鎮醫務人員應接盡接。武漢華中科技大學附屬協和醫院在2200名一線醫護人員完成接種後，專門開闢臨時接種區為後勤、行政等職工接種。

而國家衛健委於3月29日發布了《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》，《指南》對疫苗的適用對象、免疫程序、接種禁忌等都作出新的規定，對60歲以上人群、育齡期和哺乳期女性、慢性病人群等都提出具體的接種建議。隨著更多新冠病毒疫苗的獲批使用、疫苗臨床研究數據的不斷完善以及疫苗上市後監測和評價數據的增加，根據疫情防控形勢的需要，指南將適時更新。

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另一方面，在內地鼓勵接種疫苗的同時，深圳市鹽田區東和社區橋東社康的一條「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」的接種疫苗宣傳標語，在網絡走紅，不少網民直指「太洗腦了」、「越哼越上頭」。還有網民將這一句標語擴展成，「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗。打完疫苗撒個嬌，哎呦苗苗苗苗苗，我的心臟怦怦跳，全是疫苗的味道，你不打疫苗不能喵喵喵。」引發了一場「填詞大賽」，給疫苗接種的過程帶來歡快的氣氛。

網民熱議：

「能唱出來的宣傳標語才是好標語」。 「連疫苗都不打，怎麼浪跡天涯」。 「和所有的病毒說拜拜，和所有的疫苗say嗨嗨」。 「怎麼能打苗苗呢？我小名叫苗苗」。 「打完會變身為『喵星人』嗎」。 「我不是不想打。我只是心裡有點怕」。

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對於標語的走紅，深圳市鹽田區東和社區的工作人員表示，「這（條標語）就是廣告公司挑的啊，為了傳誦的時候能夠朗朗上口，號召大家一起打疫苗，打了疫苗後，疫情才能更好的控制」。

而除了上述標語外，還有不少鼓勵疫苗接種的標語在網絡流傳，包括「2021年頭等大事，接種新冠疫苗」、「建立全民免疫，需要你的一『臂』之力」、「別等到一千年以後，你才打疫苗」等。

（澎湃新聞/深圳衛健委/央視新聞）