專家：尼日利亞變種病毒株傳播力強　國內疫苗有效性尚需觀察

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-30 09:54

廣東省疾控中心14日公布，成功從兩宗境外輸入新冠肺炎個案的鼻咽拭子中，首次發現B.1.525尼日利亞變種病毒株，這是國內首次通報發現新冠病毒尼日利亞變種病毒株，也是廣東省內報告發現的第三種新冠病毒變種病毒株。 廣東省疾病預防控制中心首席專家何劍峰指，尼日利亞變種病毒株呈現出感染性更強、易傳播、容易逃脫免疫系統的追殺等特性。

廣東省疾病預防控制中心首席專家何劍峰。（央視）

據央視27日報道，何劍峰解釋尼日利亞變種病毒株的特點時表示，尼日利亞變種病毒株跟細胞結合能力增強，在理論上說，病毒在進入人體的速度加快了，有可能會加強人與人之間傳播的能力。其次，尼日利亞變種病毒株與南非變種病毒株有相同的E484K突變，在這個位點發生變異以後，導致病毒逃避了免疫系統的追殺。

何劍峰續指，尼日利亞變種病毒株的S蛋白N端，即是結構性蛋白裡面發生了兩個氨基酸替換，導致人們原來的綜合抗體可能會識別不了病毒，出現「抗體中和」的逃逸現象。

至於目前國內注射的新冠疫苗能否有效應對尼日利亞變種病毒株，何劍峰表示，現有的研究數據還不足以對此作出詳細評價。對於這個病毒要保持高度的監測，及時發現與評價疫苗有效性。

何劍峰又指，在口岸檢疫這方面，即使是從變種病毒株高風險地區來的人群，盡量都會讓他們集中在口岸城市的指定酒店實行集中隔離，減低和避免傳播風險。

（央視）