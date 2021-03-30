雲南黑老大賄賂130多名公職人員　央視揭雙方暗語「下雨了」意思

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-30 15:36

央視29日播出節目《掃黑除惡——為了國泰民安》，其中揭露雲南大理的鄧利勇涉黑集團的幕後「黑傘」，還罕見曝光了涉黑集團與公職人員之間的溝通暗語 。

鄧利勇（犯人列右一）遭判處有期徒刑24年6個月。（央視）

央視報道指，從2011年開始，以鄧利勇為首、成員多達75人的涉黑集團，靠暴力、威脅、敲詐勒索等多種手段把持了大理市多家酒吧、KTV等娛樂場所。警方查明，鄧利勇涉黑集團還開設了16家地下賭場。

鄧利勇涉黑集團還組織了200多名婦女賣淫，其中還包括未成年少女。經檢察機關認定，鄧利勇涉黑集團通過組織賣淫累計獲利達3000多萬元（人民幣，下同）。

大理市開發區派出所原所長王平多次收紅包，最多的一次收了一萬到兩萬元人民幣。（央視）

報道又指，為了讓非法生意不被打擊查處，鄧利勇涉黑集團先後賄賂了多名執法人員。其中大理市開發區派出所原所長王平就多次收過紅包，最多的一次收了一萬到兩萬元。除了收受現金，王平還享受著在鄧利勇的娛樂場所免費玩樂的好處。

雲南省大理州紀委監委第十審查調查室主任馬澤松表示，涉黑集團與公職人員之間溝通時會用暗語，比如公職人員發短信稱「下雨了，要注意洪水會衝到家裡面來，把你們的家具損壞」，其實意思就是說官方要派人來檢查了，提醒要把賭博機收起來。

根據紀檢監察機關調查，接受過鄧利勇涉黑集團賄賂的公職人員多達130多名。警方其後拘捕疑犯75人，破獲相關案件150餘起。2019年9月，大理市彌渡縣法院認定鄧利勇犯組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪、聚眾鬥毆罪等8項罪名，判處有期徒刑24年6個月，剝奪政治權利5年，並處沒收個人全部財產。

（央視）