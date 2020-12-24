廣西涉黑組織僱外國武裝分子管員工　以「裸聊」敲詐全國逾700人

公安部今日（24日）在北京召開新聞發布會，通報打擊整治利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪專項行動有關情況。 其中，廣西賀州公安機關偵破全國首例「裸聊」敲詐涉黑案，相關組織累計敲詐700餘名被害人，遍布全國28個省、自治區、直轄市，更僱請外國非政府武裝人員，持械24小時不間斷限制員工人身自由。

據介紹，公安部去年11月部署為期一年的專項整治行動，目前總共打掉1759個利用信息網絡實施黑惡勢力犯罪團夥，查扣了299.5億元人民幣的涉案資產。

其中，賀州市公安機關今年初線索排摸期間，發現了以陳某忠等人為首的涉黑組織，在柬埔寨、緬甸等地設立窩點，再以高額報酬誘騙、組織大量中國公民偷渡出境，並勾結當地武裝勢力限制出境人員的人身自由及實施威逼利誘，強迫其從事裸聊敲詐等違法犯罪活動。

該組織會利用QQ或微信假冒年輕貌美女子，向目標謊稱自己是色情主播，再在引誘其下載具有竊取通訊錄信息功能的木馬App後，謊稱App後台崩潰。之後騙徒利用事先準備好的裸聊片段邀請被害人進行雙向裸聊，同時誘導被害人露出臉部與隱私部位，從而錄製整個裸聊過程。最後，騙徒以線上威脅群發不雅片段再結合線下「軟暴力」滋擾的方式進行敲詐勒索。

警方早前上門拘捕團夥成員。（南國早報）

同時，組織對內僱請非政府武裝人員限制員工，規定工作期間禁帶手機，下班禁出公司大樓，禁私自逃跑等，否則輕則罰款，重則毆打；對外則多次敲詐同一被害人，逼迫其以貸款支付，導致多人需舉債度日。

今年5月以來，專案組奔赴福建、湖南等地成功拘捕包括陳某忠在內的13名核心成員。廣西賀州市平桂區人民法院在9月28日就案件一審判決，主犯陳某忠因犯組織、領導黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪等6項罪名，被判囚25年。賀州市中級人民法院在11月18日二審裁定維持原判。

（南方都市報）