新疆人權｜中國使館批歐洲偏信謊言　一意孤行制裁還「倒打一耙」

撰文： 米樂 最後更新日期： 2021-03-30 17:48

歐洲議會及比利時、荷蘭和立陶宛議會議長，日前就中方制裁歐方議員發出聯名聲明。 對此，中國駐比利時大使館發言人回應稱，是歐方不顧中方多次交涉首先對中方人員和實體實施單邊制裁，中方實施的是反制裁。

據中國駐比利時大使館網站消息，中國駐比利時使館發言人周一（29日）就歐方聯名聲明回應記者問詢時，做出上述表態。

發言人還指出歐方「三個錯誤」：歐方偏聽偏信涉疆謊言和虛假信息是第一錯，一意孤行對中方搞制裁是又一錯，現在「倒打一耙」則是錯上加錯。發言人並反問，憑甚麼歐方能制裁中方，中方就不能制裁歐方？又憑什麼歐方能制裁中國人大代表，而中方不能制裁歐方議員？

新疆當地的棉花采摘也被指責成「中國政府涉嫌在當地實施強制勞動」。（視覺中國）

發言人稱，歐方操弄「雙重標準」，只能暴露其在涉疆問題上的嚴重政治偏見，「這樣的壞毛病必須得改。」

發言人強調，中方對歐制裁同言論自由、議會民主毫無關係，中方絕不接受有關議員散佈虛假信息，污衊詆譭其他國家、干涉他國內政的所謂「自由」，任何國家的議員都必須受到法律和國際關係基本準則的約束。

「己所不欲，勿施於人」，發言人表示，歐方想要他人尊重，首先應尊重他人。「我們敦促歐方反躬自省，糾正動輒對其他國家搞制裁的錯誤做法，停止對抗。」

3月22日，歐盟宣布就新疆人權問題制裁4名中國官員及實體，這是歐盟自1989年以來對北京首次採取此類懲罰措施。隨後，中國迅速做出回應，宣布對歐洲10名個人和4個實體實行制裁，包括多名歐洲議會的議員、歐洲一些知名智庫和學者。

中國反制裁引發歐洲很多國家的強烈不滿。德國，法國，比利時與荷蘭都召見中國駐當地大使，對北京的措施表示反對。與此同時，北京對歐盟的反制裁可能影響到歐盟與中國的經貿關係和歐洲議會對一項關鍵的投資協定的核準。此外，多名議員受到中國制裁的歐洲議會於3月23日取消了一次討論歐盟與中國簽署的《全面投資協定》的會議。

（綜合報道）