新疆棉花｜否認官方推動抵制H&M　華春瑩：中國每個人有自己思想

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-30 17:08

瑞典服裝品牌H&M去年曾發布一則聲明，稱由於關切新疆少數民族遭強迫勞動等報道，不再與新疆任何服裝製造工廠合作。該聲明自上周三（3月24日）起遭到內地網民聲討，亦波及到Nike、Adidas等一眾西方品牌，因這些品牌亦有加入呼籲禁用新疆棉花的「良好棉花發展協會」（BCI）。 對於外界有輿論認為，此次抵制H&M等外國品牌的行動，背後有官方的推波助瀾，中國外交部發言人華春瑩周二（30日）在外交部例行記者會上表示，中國14億人民每個人都有自己的思想，不能看到言論就認為是中國政府要求、指使的。

華春瑩表示，中國有14億人民，每個人都有自己的腦袋、自己的思想，每個人也都有在網上表達自己想法和感受的權利。「不能一看到網上有一些你不喜歡、不願意聽到的言論，就認為是中國政府要求的、指使的。這是對中國存在的嚴重誤解和偏見。」

她強調，此次事件的是非曲直非常清楚，中國人民、中國消費者有權利做出自己的選擇。

相關圖輯：H&M實體店遭到中國消費者抵制（點擊放大）↓

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環時：官方沒有威逼任何外國企業

此前3月26日，白宮譴責中國政府主導媒體攻擊這些企業，呼籲國際社會，反對將私人企業武器化。對此，中國官媒《環球時報》評論稱，這是美國政府對跨國企業與中國市場衝突的進一步操弄和煽動。

評論文章稱，中國社交媒體上對參與了抵制新疆棉花西方公司的聲討完全是自發的，中國官方沒有威逼任何外國企業該怎麼做。雖然網上的聲討很激烈，但中國全境沒有發生針對相關外國品牌門店的現場破壞事件，「而美國『黑命貴』運動中發生了很多打砸搶，中國公眾的抗議到底是甚麼性質，由此也可窺一斑」。

中國駐美國大使崔天凱3月26日接受央視《新聞1+1》和央視新聞客戶端《白·問》欄目專訪。（中國駐美國大使館）

崔天凱：中國消費者很憤怒 有權選擇買甚麼

中國駐美大使崔天凱26日接受央視訪問時表示，中國消費者很憤怒，他們有權選擇買甚麼、不買甚麼，形容事件是美國和某些國家藉謠言打「新疆牌」，一些跨國公司如果服從於一些利益集團的特殊需要，故意擾亂市場運作，就要想清楚會有甚麼影響。

新疆維吾爾自治區政府發言人徐貴相3月29日在記者會上則表示，美國、英國、歐盟和加拿大都參與了政治操縱，試圖破壞中國的穩定。他強調西方國家制裁新疆棉花並不理智，並警告各企業將「制裁的大棒」揮向新疆時，也會砸到自己。

（綜合報道）