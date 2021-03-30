美國國會針對回族人發表報告　指控中國以「新疆模式」打壓

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-03-30 17:32

繼指責中國在新疆搞大規模拘留營壓制維吾爾族人後，美國國會再出報告，指控中國用「新疆模式」來打壓境內的回族人。

據《美國之音》報道稱，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）在當地時間3月30日發表報告《回族穆斯林與國家壓制宗教的「新疆模式」》，稱中國正在收緊針對回族社區和個人對伊斯蘭教的信奉與身份認同的官方言論和政策。

報道所稱的「新疆模式」，即是中國被指在新疆搞大規模拘留營「再教育營」，壓制宗教信仰及「強迫勞動」等。報告稱，除會與維族人般被關押一樣，中國對回族穆斯林採取一些類似「新疆模式」的侵擾和壓制性的宗教政策。

報告又稱，中國的回族人會因為從事與伊斯蘭有關的活動而被關押在拘留營，例如倡導穆斯林的宗教自由、在清真寺閲讀《古蘭經》、通過微信傳授《古蘭經》、資助建設清真寺、私自傳授《古蘭經》等。報告認為，中國轉變這種政策的原因是官方把對伊斯蘭教的身份認同和極端主義混為一談，以及與開展「伊斯蘭教中國化」運動有關。

一名回族的姑娘。（新華社）

報道又提到，中國不允許店鋪出現「清真」、「真主至大」等字樣的要求，打壓回族社區和個人活動，還試圖禁止女生戴頭巾進入校園，只是因遭到部分民眾反對而作罷。

據公開資料顯示，中國現有超過1000萬名回族人，在55個少數民族中，回族是唯一以宗教為統一身份標識的民族。值得一提是，中國近年來在多地開展宗教整治活動，要求「宗教中國化」，具體措施包括禁止未成年人進入宗教場所，拆除或整改違建宗教設施等。

（綜合報道）