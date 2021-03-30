重慶3歲女疑飲「假奶粉」後智力致殘　企業涉無資質生產

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-30 19:31

內地再現「問題奶粉」引發的悲劇，繼湖南郴州去年曝出有不良商家用「蛋白固體飲料」冒充「特醫奶粉」後，來自重慶的黃先生近日也表示，其3歲半的愛女寒寒慘成同類事件的受害者，後者食用涉事產品後出現無法走路、說話的情況，被鑑定為智力殘疾二級。 黃先生表示，他當初購買時獲告知產品是奶粉，惟事後看新聞才得知其只是一種固體飲料。日前，他將涉事的青島金大洋公司和經銷商告上法庭，案件已被重慶市九龍坡區人民法院受理。

事源2017年9月，寒寒出生後得了一場肺炎，病癒出院時，醫生囑咐寒寒要食用「深度水解奶粉」，該奶粉屬於特殊醫學用途配方奶粉，即「特醫奶粉」的一種。黃先生於是經醫院周邊母嬰店的推薦，購買了由金大洋出品的「金大洋貝兒康追趕性長期小肽配方粉」。

雖然產品罐上有固體飲料的字眼，惟當時店員稱這比深度水解奶粉還好一點，而母嬰店收據上，也寫明了該產品就是奶粉，再加上深度水解奶粉不好買，黃先生遂未有為意，不虞有詐。

詎料，在連續食用20個月後，寒寒發育嚴重遲緩，至今3歲半仍無法走路說話，被鑑定為智力殘疾二級。2020年5月，黃先生在網上看到湖南出現固體飲料冒充奶粉導致疑似「大頭娃娃」事件後，隨即去搜索了金大洋的背景，才發現金大洋原來早就出問題，孩子吃的一直都是固體飲料，根本不是奶粉。

今年3月27日，黃先生正式將青島金大洋公司及其經銷商告上法庭，索賠156萬元人民幣。

青島金大洋公司現已更名為「青島德能食品有限公司」。（澎湃新聞）

據悉，該公司現已更名為「青島德能食品有限公司」，早在2019年，其就曾因存在冒充特醫奶粉問題，遭到市場監管總局點名和當地市場監管部門處罰，目前亦已被最高人民法院列入失信公司名單。

另外，黃先生的律師張本基表示，由於金大洋公司根本沒有製作特醫奶粉的資質，同時涉嫌與經銷商一起虛假宣傳、誤導消費者，因此除了10倍賠償，他們還要求對黃先生女兒造成的損害進行賠償。

（綜合報道）