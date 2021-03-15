新冠肺炎︱與深圳女友因疫分手　港男嘆難通關勢拆散更多中港情侶

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-15 07:45

一場經年累月的新冠肺炎疫情，除了讓在地的市民為抗疫疲於奔命，還會棒打異地鴛鴦？在大流行止息之前，戀人分隔兩地，遠水不解近渴，從紅豆相思到鸞鳳分飛，可能只是彈指一揮間。 前女友住於深圳的阿峰（化名），近日便在接受《香港01》採訪時，將他們這對曾經的中港情侶的經歷娓娓道來，又直言如果兩地一直無望恢復恆常人員往來，必令更多中港情侶分手甚至離婚。

在香港從事文職工作的阿峰，於內地就讀大學時與前女友結情，且二人關係並沒有隨着畢業而曲終人散，反而一直維持着穩定的異地戀關係。而每到假期，阿峰便會抓緊機會馬不停蹄越過深圳河，與彼岸的佳人相聚。然而好景不常，隨着疫情爆發，二人自從去年農曆新年後就無再見面，距今已有1年時間。

阿峰向記者直言，疫情令兩人分隔兩地、長期不能相見，成為了分手的導火線。這是因為二人的生活交集漸漸變得少了，最後變成了「天各一方，你有你的生活，我有我的忙碌」，慢慢就適應了一個人的生活，感情亦隨之變淡。

他續解釋，分開太久亦令女方缺乏安全感，「例如你一天不找她，她就會懷疑你是否認識了另一位女生，又或者是否已經不想再理她，疑神疑鬼、久而久之隔閡同矛盾就加深了」。

阿峰又表示，他們期間也曾就兩地防疫政策，例如什麼時候放寬通關等問題展開討論，惟最後卻不歡而散，「我會批評內地政府拒絕香港人上去，但她會認為是香港防疫做得差、不參考內地做法，講來講去大家意見不合就氣到掛電話」。

阿峰表示，與前女友曾就兩地防疫政策討論，惟不歡而散。圖為香港一個臨時檢測中心（資料圖片／盧翊銘攝）

他進一步指出，由於吵架成為日常，過往很多小問題，甚至根本不成問題的事都會變成大問題，擺上枱面講，例如以後結婚一個想住香港一個想住深圳、會不會以後時不時又封關，還有諸如政治立場意見不合、小朋友的教育問題等。

他表示，以往這些問題二人都討論過，沒什麼大不了，譬如說政治問題，他又不是靠此維生，根本無所謂，不過臨近分手關頭，上述問題就會無限放大，成為分手的附加原因。

在情未逝時，可曾有想過回內地接受隔離，或女方可曾有想過來港，以求久別重逢？阿峰坦言的確有考慮過，但強調這其實很不現實，最大阻力源於經濟成本、時間成本，因為來回隔離28日會造成負擔，包括失去工作收入、增加隔離費用支出等，「我們都是年輕人，沒有好多積蓄，就算偶然花28日隔離去見一次，但若疫情長期不結束，始終還是難以支撐」。

不願出鏡的阿峰表示，如果一直通關無望，必定會令很多中港情侶分手甚至離婚。（受訪者提供）

最後，阿峰表示，香港的中港家庭以數十萬計，如果一直通關無望，必定會令很多人分手甚至離婚，「有些中港家庭更慘，孩子出生後整年還未見過爸爸」。

他續批評，林鄭月娥政府去年還會不時稱有望什麼時候通關，但到今年已經不再高調談論有關問題，「她抗疫無能，又無辦法爭取到廣東政府免除港人的隔離令」。

對於將來，阿峰坦言就算現在有了疫苗，他也對正式通關不抱太大期望，「你看內地到現在始終都沒有鬆口說『只要打了疫苗，港人上去就可以免14日隔離』，一直沒提，只是我們在『自high』」。