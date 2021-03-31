傳印度以涉嫌逃稅凍結字節跳動兩個銀行戶口　內有1000萬美元

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-31 10:24

內媒《網易科技報道》今日（31日）報道指，印度以涉嫌逃稅為由至少凍結了字節跳動旗下兩個銀行帳戶。字節跳動已經向當地法院提交申請，要求解凍帳戶。公司稱雖然被凍結的帳戶中只有約1000萬美元的資金，但這一決定是濫用法律程序，將使公司很難支付員工工資和繳納稅款。

印度政府今年一月永久禁止使用字節跳動旗下的TikTok，字節跳動其後裁減了部分印度員工。（資料圖片）

報道指，兩位消息人士稱，3月中旬，印度下令凍結字節跳動印度公司在花旗銀行和匯豐銀行的兩個銀行帳戶，理由是字節跳動印度公司與其新加坡母公司TikTok Pte Ltd之間的網絡廣告交易涉嫌逃稅。第一位消息人士稱，印度還要求花旗銀行和匯豐銀行防止字節跳動印度公司從其他相關銀行帳戶中提取資金。

報道又指，字節跳動印度公司就此舉向法院提起訴訟，可能於本周在孟買高等法院進行聆訊。

在消息人士知悉的法庭文件中，字節跳動印度公司表示，由於銀行帳戶被凍結，其整個業務陷入停頓，這種行為侵犯了其「開展自由貿易和業務」的權利。消息人士又稱，「公司已經因為TikTok禁令而頭疼不已。這（凍結銀行帳戶）可能會影響員工工資發放和向供應商付款」。

印度政府今年一月永久禁止使用字節跳動旗下的TikTok，字節跳動其後裁減了部分印度員工。該公司在印度有大約1300名員工，其中大多數為包括內容審核在內的海外業務服務。