Facebook諷抵制H&M、稱大陸為「淪陷區」　在陸台灣女高管被炒

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-03-31 17:18

中國上海基金管理公司——華安基金的台籍首席培訓師張惟晴，近日被指在Facebook上發表涉大陸的有爭議言論，遭曝光後引起哄動。 華安基金昨日（3月30日）發布聲明稱，已與張惟晴終止合同關係。

有網民在微博爆稱，張惟晴在Facebook對大陸網民抵制的H&M和NIKE等品牌的行為冷嘲熱諷，又在Facebook發圖文指，「除了中國H&M有沒有大降價？NIKE有崩盤嗎？我三個兒子的衣服鞋子預算就等這波了」。此外，她又曾將大陸和上海地區稱為「淪陷區」。

此前，張惟晴在Facebook發文稱，她上海同事的父親在上海市中醫院當主任，於是安排膝蓋有病痛的張惟晴插隊看診，但她表示「是她（同事）硬要我來」，又指若不靠關係，可能明年才能輪到自己看病。

據資料顯示，張惟晴自2013年起便在華安基金任職。事件爆發後，大陸網民紛紛表示極度憤慨及譴責，又指她是「一邊吃大陸飯，一邊幹着砸大陸鍋的勾當」。

華安基金昨日發表聲明稱，公司嚴格遵守國家法律法規，對任何有損國家利益和民族感情的行為和言論零容忍，對相關言論表示極度震驚和憤慨，並對此高度重視，正式認真調查，一旦核實將立即嚴肅處理，絕不姑息。根據公司相關制度和規定，公司已於3月30日通知員工張某，與其終止合同關係。

（綜合報道）