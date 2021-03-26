北京曾將阿拉斯加視作「鴻門宴」　研判中美關係尚待4月一份報告

撰文： 吳迪 最後更新日期： 2021-03-26 17:30

在中美兩國高官於3月18日至19日在阿拉斯加舉行的那場2+2會晤中，中共外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國國務委員、外長王毅的強硬表態，引發世界關注。促發楊王二人如此強硬的原因固然是美方「居高臨下」的措辭，不過據《香港01》向外交系統官員了解，中方在啟行前就已經準備以強硬姿態面對美方。

據該人士透露，早在美國方面向中方發起會晤邀約時，中方原本是欣然接受，樂意與美方坦誠相談。然而，隨後美方連同七國組織（G7）及歐盟於3月12日外長會議所發表的涉港言論，同日美國、印度、日本、澳洲四國峰會（Quad Summit）明顯針對中國的態勢，美日2+2會議聯合聲明中對中國的批評，以及楊王啟行前夕美國就中國改革香港選舉法而發起的制裁，一系列舉措都令中方研判這場阿拉斯加的2+2中美會晤將是一次「鴻門宴」。是以，中方在啟行前便已經做好強硬姿態的準備。

筆者曾於阿拉斯加2+2會晤後撰文表示，楊王的強勢擺明是刻意的，二人乃藉兩國政府首次會晤之機，樹立相互平視的前提。而據該外交系統人士透露，楊王的原意是在閉門討論環節再與美方「力抗」，可是最終因布林肯及沙利文的說教性措辭，乃至美方工作人員不等中方回應補充便請記者離場，遂令楊潔篪當場發難。

中美阿拉斯加會晤期間，美方在開場白過程措辭頗有譴責意味，且在做完第二輪發言後，未待中方做補充，遂請媒體離場，引來楊潔篪的強硬表態。（AP）

不過，即便兩國爆發激烈爭論，亦沒必要過多看衰兩國關係。便是單論上周那場阿拉斯加2+2會晤，根據中國「坦率、有分歧、建設性及有益」和美國「艱難且直率，提供了更多信息，可探索後續合作」的總結，以及其他相關表態，便可知道雙方就可合作的領域商洽了合力方向，就可擱置的分歧傳遞了各自考量，為無法擱置的分歧知會了潛在衝突的方式。

對此，該外交系統人士亦透露，中國官方如今也不認為兩國關係會過於敵對。對於拜登當下的「價值觀外交」和「盟友外交」，北京已都有預期，畢竟特朗普（Donald Trump）和蓬佩奧（Mike Pompeo）等人已經將「中國牌」用盡，拜登面臨巨大國內壓力，必須做出相關表態，且針對「中國問題」，美國也確實不知該如何解決。

今年2月，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）要求議員們撰寫一套可全面應對中國崛起的議案。法案內容目前仍在商議當中，預計將在三月底完成，據美國參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）表示，該議案預估最快可於4月14日交由委員會審議，並最快於四月底或參院通過。

據了解，北京方面如今真正重視的，也正是美國參議院外交關係委員會即將審定的這套跨黨派的全面「中國問題」議案，這些立案將更準確地昭示拜登時代的美國將對中國採取哪些實質措施。