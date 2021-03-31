《2021胡潤財富自由門檻》公布　內地一線城市入門級為1900萬元

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-31 19:00

多少錢才能實現財富自由？胡潤研究院今日（31日）發布《2021胡潤財富自由門檻》，顯示內地一線城市入門級的財富自由門檻為1900萬元（人民幣．下同）。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，中國的入門級財富自由門檻相對於其他國家較高，是因為購房需求大。

報告將其分為入門級、中級、高級和國際級四階段，當中再有細分到一、二、三線城市。（胡潤研究院）

財富自由門檻主要考慮常住房、金融投資和家庭稅後年收入，報告將其分為入門級、中級、高級和國際級四階段，當中再有細分到一、二、三線城市。其中，一線城市入門級財富自由門檻是1900萬元，主要包括一套120平方米的市區常住房、2輛車、60萬元的家庭稅後年收入和800萬元的金融投資；中級財富自由門檻是6500萬元，包括一套250平方米的市區常住房、一套200平方米的第二住房、2輛車、150萬元的家庭稅後年收入和1200萬元的金融投資。

一線城市高級財富自由門檻是1.9億元，包括一套400平方米的市區常住房、一套300平方米的第二住房、4輛車、650萬元的家庭稅後年收入和6500萬元的金融投資。至於國際級財富自由門檻則是3.5億元，主要包括一套600平米的市區常住房、一套400平米的郊區第二住房、山里、海邊各一套400平米的度假房、4輛車、1000萬元的家庭稅後年收入和1億元的金融投資。

上海等一線城市入門級的財富自由門檻為1900萬元。（維基百科）

胡潤表示，由於購房需求大，中國的入門級財富自由門檻相對於其他國家較高，以印度為例，由於年輕人購房需求相對較弱，只要有足夠的錢能租到好一點的房子就夠了，故孟買入門級財富自由門檻可能只需要900萬元人民幣，相比上海的1900萬元要低得多。

之所以將財富自由門檻分為四階段，胡潤表示這是因為每到一個門檻，家庭情況的變化會使人產生新的需求，如當達到入門級之後，民眾便會考慮在好一點的地段買大一點的房子，還需要一個郊區第二住房；當達到中級後，就會考慮在更好的地段買更大的房子等；但到了最高級別，再多也就沒什麼用了，例如百富榜上那些財富超過20億元的企業家，對他們而言更重要的是要將企業規模化，但已經不是為了財富。

（新浪財經）