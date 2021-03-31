譚德塞指中國沒向世衛專家組提供足夠訊息　中方：提法不成立

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-31 16:14

世界衞生組織新冠病毒溯源研究聯合專家組的外國專家團隊在1月抵達武漢，與中國專家一起開展了為期四周的調查研究，並於3月30日公布了初步研究報告。 世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）就溯源報告表示，專家組調查原始資料時遭遇困難，中國沒有提供足夠訊息，呼籲進一步研究實驗室病毒洩漏理論。 中方專家組組長、清華大學教授梁萬年在31日（周三）表示，中方專家掌握的信息和外方專家掌握的信息不存在差異，中國沒有給原始數據假設和提法不成立。

梁萬年表示，中外專家在武漢一直共同在做研究計劃、共同在分析，中方專家掌握的信息和外方專家掌握的信息不存在差異。對於資料供給，要進行不同專家的不同領域進行分析，中外雙方專家一直高度融合研究。有些數據按照中國法律，是不能帶走或拍照的，但是在武漢的分析都是一起做的。

梁萬年又表示，在蝙蝠和穿山甲中發現了與新冠病毒基因序列具有高度相似性冠狀病毒，但相似度尚不足以使其成為新冠病毒的直接祖先；水貂和貓等動物對新冠病毒高度易感。提示蝙蝠、穿山甲或者鼬科、貓科動物，以及其他物種都可能是潛在的自然宿主。

梁萬年又指，在華南海鮮市場關閉後的環境取樣顯示，環境中普遍有新冠病毒的污染，其中水產攤位尤為明顯，提示這個市場存在通過感染者、被污染的冷鏈產品、動物和動物製品引入病毒的可能。對該市場的動物製品大規模檢測未發現陽性，冷鏈產品還未進行相關的檢測。

梁萬年稱，要在全球更廣闊的範圍內繼續去發現可能的早期病例。關於動物宿主，全球科學家都要共同努力在多國多地共同開展相關的研究，更多元地尋找可能成為病毒的宿主的動物物種。

（綜合報道）