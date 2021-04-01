新冠疫苗｜香港接種進度慢於「北上廣深」　落後深圳更遭北京拋離

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-01 07:30

本地市民接種新冠疫苗意欲低下，整體接種進度緩慢，情況令人擔憂。政府目標為於今年內為大部份港人打針，港大醫學院院長梁卓偉早前預計，以目前接種速度，香港要到2023年才達標。 不過究竟香港的接種進度與內地大城市相比又如何呢？本文搜集內地「北上廣深」四大一線城市最新數據，發現香港的接種進度最慢，不僅遭北京大幅度拋離，也落後於鄰近的深圳。

香港已接種第一劑疫苗人數▼▼▼

據香港政府資料，自接種計劃開展以來至3月30日，政府已為市民接種共約490,200劑新冠疫苗。當中約455,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約304,600名市民接種科興疫苗，約151,300名市民接種復必泰疫苗。另外，約34,300名市民已接種第二劑科興疫苗。

目前內地政府為市民接種的新冠疫苗均為兩劑的款式，與香港相同。本文計算各大城市已接種至少一劑疫苗的人數，以及接種總人數佔該城市人口的比例， 以直接比較接種進度。

香港的接種進度最慢，不僅遭北京大幅度拋離，也落後於鄰近的深圳。（香港01整理）

香港有逾45萬人至少已接種第一劑疫苗，接種總人數佔人口6.1%。在北京，有逾832萬人至少已接種第一劑疫苗，佔人口38.7%，已遠遠拋離香港。

上海和深圳的接種總人數佔人口比例均為10%左右，稍為超過香港。其中上海有逾245萬人至少已接種第一劑疫苗，深圳則有逾144萬人至少已接種第一劑疫苗。

廣州方面的接種速度則與香港相近，廣州有逾103萬人至少已接種第一劑疫苗，接種總人數佔人口6.7%。