疫苗接種｜本地零確診或再斷纜！幾多人已打針？送院人數破2000

【疫苗接種／復必泰疫苗／科興疫苗／信和抽獎／凱滙／副作用數據】本港新冠肺炎疫情或再有變化，已連續50天清零的新冠肺炎本地確診個案或再「斷纜」。消息指出，一名於機場工作的貨運工人初步確診，他在定期檢測時驗到陽性，其居住的大圍金獅花園一期金輝閣將納入強檢；另外，衞生防護中心正調查8宗新增輸入個案，當中3人從尼泊爾抵港，4人從巴基斯坦抵港，另有一名菲傭抵港入住竹篙灣檢疫中心後確診。



科興疫苗及復必泰疫苗單日首劑接種人數▼▼▼

新冠疫苗接種情況▼▼▼

另外，香港新冠肺炎疫苗接種計劃截至10月5日，各社區接種中心共有2087宗因接種者出現副作用而需要送院個案。不過政府6月1日起無再公布送院個案詳情，而之前有詳細公布的743宗送院個案中，以元朗體育館疫苗接種中心送院個案最多；年齡最小只有17歲，並以2個副作用最常見。



而人氣男團組合MIRROR成員姜濤6月5日到旺角麥花臣場館參與《Chill Club A New Stage》表演，他事後向記者表示早前放假時，趁着空檔接種了新冠疫苗，稱未有感受到副作用，自己打針除了是為家人着想，亦要配合公司安排，透露稍後或需要離港工作，因此需要打疫苗。姜濤去年12月透露爸爸中風住院，目前正在休養。