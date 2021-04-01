新疆棉花｜H&M最新聲明遭批「避重就輕」　央視：缺乏誠意的空話

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-01 10:21

瑞典服裝品牌H&M因拒用新疆棉遭到中國抵制。H&M最新聲明稱想「重新獲得中國消費者的信任」，但隻字不提新疆問題，再次引發中國民眾不滿，更遭官媒央視狠批。

3月31日，H&M在一份聲明中表示，公司對中國市場的長期承諾仍然堅定。（H&M

H&M公司3月31日在一份最新聲明中宣稱，公司對中國市場的長期承諾「依然堅定」，公司希望做「負責任的採購者，不論在中國還是世界其他地方」，公司「致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心。」

值得注意的是，H&M聲明全文並未提及新疆，也沒有對該公司為何在2020年發布「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料」的聲明做出解釋。

據悉，H&M去年禁用新疆棉花的聲明被翻出後，迅速成為眾矢之的。隨後，包括「共青團中央」在內的中國多個官微，集中發文批評包括H&M集團在內的多家服裝品牌商，強調「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？痴心妄想！」3月24日，H&M發布聲明稱「不代表任何政治立場」，「秉承原則做事」，「通過的是全球認證的第三方採購」，不過中國網民對其回應並不買賬，批其避重就輕。

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有消息指，目前H&M在北京、長春、連雲港等地的多家門店已關門，一些地方街頭出現民眾在H&M門店外舉牌抵制該品牌，標牌上寫着「新疆棉花不吃這一套」，「新疆的棉花很好，是你們不配！」

沉寂一周後的H&M在3月31日的最新聲明中隻字不提新疆棉花問題，並強調自己是「負責任的採購者」，再次引發中國輿論不滿。官媒央視當日發文批評指，H&M這份將近500字的聲明，扭扭捏捏，避重就輕，顧左右而言他，基本上是一篇空話滿滿、缺乏誠意的二流公關文。 「H&M為什麼不大大方方地向消費者致歉？近來這幾家洋品牌跟風操弄新疆議題，既然願意相信謊言、顛倒黑白，就得接受中國消費者的回應了。」

央視的評論還稱，若真想重獲信任、保住市場，就得拿出誠意，「在你們自己挑撥的關鍵問題上有個立場、表個態度。錯了就是錯了，扭扭捏捏幹啥呢？請少點套路、多點真誠！」