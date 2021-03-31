新疆棉花｜H&M今發聲明　稱會致力於重獲中國消費者的信任

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-31 15:03

瑞典服裝品牌H&M曾發布一則聲明，稱由於關切新疆少數民族遭強迫勞動等報道，不再與新疆任何服裝製造工廠合作，結果近日持續遭到內地網民聲討。 為此，H&M今日（31日）在一份聲明中表示，公司對中國市場的長期承諾仍然堅定，並稱公司不論在中國還是其他地方，都希望做個負責任的採購者；又提到公司會致力於重獲中國消費者的信任和信心。

聲明提到，中國是一個非常重要的市場，這30多年來，公司見證了中國紡織業的顯著進步，作為創新和技術的前沿，中國顯然將持續在行業的進一步發展中發揮重要作用，而公司為其供應商能夠參與其中感到自豪，並希望繼續與中國的合作夥伴和利益相關者，一同為推動行業進步作貢獻。

H&M今日在一份聲明中表示，公司對中國市場的長期承諾仍然堅定。（H&M）

聲明續指，公司希望在中國和其他地方成為負責任的採購者，目前正制定前瞻性的戰略及積極展開下一步材料採購工作；希望與所有利益相關者一同合作，作為解決方案的一部分，共同打造更加可持續發展的時尚產業；又強調作為一家全球性的公司，公司遵守所有業務所在市場的當地法律和監管框架，並希望專注於其核心業務和最擅長的領域，即將時尚和設計帶予全球客戶。

最後，聲明表示H&M致力於重獲中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心，並指相信通過與利益相關者及合作夥伴的共同努力，可以在發展時尚產業、服務客戶和尊重客戶的方式上邁出步伐。

相關圖輯：H&M實體店遭到中國消費者抵制（點擊放大）↓

+ 6 + 6 + 6

（鳳凰網）