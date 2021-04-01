天問一號籌備降落火星　中美兩國罕有交換探測器數據

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-01 14:05

中國官方證實，中美就交換火星探測器軌道數據舉行會談。同時，在火星停泊軌道運行一個月的中國「天問一號」火星探測器再有新消息。

中國「天問一號」探測器火星捕獲過程（點擊大圖瀏覽）：

國家航天局網站3月31日表示，2021年1月至3月，該局與美國國家航空航天局（NASA）就交換火星探測器軌道星曆數據舉行多次會談及交流，以確保火星探測器的飛行安全。此情況被形容為不尋常，美國法律幾乎禁止NASA與中國建立任何合約。

不過，NASA代理署長尤爾齊克（Steve Jurczyk）曾於不久前在一個視頻會議上表示，如果該署可向美國國會證明有充分的措施保護信息不會外泄，亦可有例外，這將取決於美國拜登（Joe Biden）政府及美國國會會否在對華策略上，允許及如何美在非軍事的太空領域合作。他稱，一旦拜登政府及美國國會制訂政策，他們期待致力與中國在民用太空領域展開對話及合作。

3月26日，中國國家航天局發佈了兩幅由「天問一號」探測器拍攝的火星南、北半球側身影像（點擊大圖瀏覽）：

美國毅力號（Perseverance）火星探測器於2020年7月30日發射，並於2021年2月18日登陸火星。幾天後的2月24日，中國首次發射的火星探測任務「天問一號」探測器成功實施第三次近火制動，進入火星停泊軌道。

官方央視新聞3月27日消息稱，目前，「天問一號」已在火星停泊軌道運行一個月，獲得了火星表面的相關探測數據，接下來，還將繼續在這個軌道上運行約2個月左右的時間，繼續對火星的地形地貌以及沙塵天氣狀況進行詳查，為最後的着陸火星做好準備。

另據中國人民政協會議全國委員會機關報《人民政協報》3月10日報道，中國全國政協常委、中國探月工程總設計師吳偉仁3月5日透露，「最近，美國航空航天局幾次致電中方，要求中方向美方提供『天問一號』火星探測器的軌道數據。我們的態度很明確，美方先提供相關數據，中方再提供，結果美方沒脾氣地將火星探測器的軌道數據傳給了我們。」

關於「天問一號」探測器預計着陸火星的時間，中國全國政協委員、中國航天科技集團科技委主任包為民曾透露，天問一號將於2021年5月到6月擇機着陸火星，開展後續的巡視探測。