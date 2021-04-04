新冠肺炎｜雲南瑞麗增10宗本地個案　其中2人為緬甸籍

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-04 11:05

國家衛健委今日（4日）公布，內地昨日（3日）新增21宗確診病例，其中10宗為本地個案，均在雲南；11宗為境外輸入病例。另上海新增2宗境外輸入疑似病例。

11宗境外輸入病例，包括上海6宗，廣東2宗，北京、天津、福建各1宗。境外輸入現有確診病例181宗，現有疑似病例3宗，累計確診病例5335宗。同日，內地新增18名無症狀感染者，其中17宗為境外輸入，1宗本地個案來自雲南。

雲南省衛健委消息，新增的10宗本地個案中，其中2人為緬甸籍。截至昨日，該省現有確診病例36宗，包括33宗本地個案，3宗境外輸入病例；無症狀感染者51人，均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。所有確診病例和無症狀感染者均為瑞麗市全員核酸檢測中發現，即用負壓救護車轉運至定點醫療機構。

另據北京衛健委消息，新增的境外輸入確診病例，為4月2日境外輸入確診病例的兒子。他於昨日（3日）出現發燒、頭暈、乏力等症狀，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，當日診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

截至目前，內地現有確診病例215宗，累計報告確診90273宗，4636人病亡。累計追蹤到密切接觸者992439人，尚在醫學觀察的密切接觸者6749人。

（國家衛健委／雲南省衛健委／北京衛健委）